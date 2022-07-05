عاجل اخبار الضمان الاجتماعي المطور اليوم؛ قام خادم الحرمين الشريفين بالأمر بصرف 20 مليار ريال سعودي لمواجهة غلاء الأسعار العالمية التي أثرت على الأسر والأفراد محدودي الدخل منها 10 مليار للمستفيدين من برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي وسوف يتم صرف الدعم المستحق للمستفيدين خلال الساعات المقبلة وذلك وفقاً لبيان وزارة الموارد البشرية ومن خلال التالي نوضح لكم العديد من المعلومات الهامة عن الضمان الاجتماعي عبر موقع ثقفني.

عاجل اخبار الضمان المطور اليوم

صدر اليوم أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمي حيث تم تخصيص نصف هذا المبلغ لدعم الضمان الاجتماعي الجديد والقديم وكذلك برنامج حساب المواطن فيتم صرف هذا الدعم الإضافي لكافة المستحقين لدفعة يونيو وهذا لدعم الأسر أصحاب الدخل المتوسط والمحدود لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي حدث في الفترة الأخيرة كما يُعد معاش إضافي يصرف مرة واحدة للمستفيدين من الضمان الجديد والقديم، وكان هذا وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية.

شروط التسجيل في الضَمان الاجتماعي المطور

يوجد بعض الشروط للضمان المطور التي لابد على المتقدمين من استيفائها حتى يستطيعوا الحصول على الدعم وتتضمن هذه الشروط التالي :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية زوجة السعودي والمطلقة والأرملة من غير سعودي ولديها أبناء سعوديين.

كذلك يستثنى الأشخاص الذين يحملون بطاقات تنقل.

ألا يكون مقيم في أي دار إيواء أو رعاية.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

ألا يكون المتقدم لدية أي أصول ملكية ذات قيمة.

أن يكون مقيم دائما داخل المملكة السعودية.

لا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأدني المحتسب لمعاش الضمان.

أن يلتزم بتحقيق متطلبات الوزارة المتعلقة بالتعليم والصحة والتأهيل والتدريب.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة يتم إعطاء كل أسرة معاش مستقل.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال اخبار الضمان المطور اليوم حيث صدر اليوم بعض الأوامر الهامة من خادم الحرمين الشريفين التي تهم المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد والقديم وكذلك وضحنا لكم شروط التسجيل في الضمان المطور اليوم.