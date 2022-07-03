تحديث بيانات حساب المواطن 1443 برقم الهوية بالخطوات وطريقة تسجيل جديد

تحديث بيانات حساب المواطن من الأمور الهامة التي يجب على جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن الالتزام بتحديث البيانات بشكل دائم ودوري لكي لا يتم إيقاف الدعم، كما وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على أن البيانات لم تقوم بتحديث نفسها تلقائي لذلك يلزم على كل مستفيد من الدعم تحديث بياناتة بشكل يدوي، كما أن التحديث لا يكون في ميعاد محدد يحدده البرنامج بل هو يحدث عندما يكون هناك بيانات جديدة للمستفيد مثل تغيير رقم الجوال أو البريد الإلكتروني أو الراتب الشهري ويقوم البرنامج بمراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها لذلك لابد من أدخلها بالشكل الصحيح.

خطوات تحديث حساب المواطن 1443 برقم الهوية

هناك أكثر من طريقة يمكن للمواطن السعودي تحديث بيانات حساب المواطن حساب المواطن عن طريقها عبر بوابة أبشر الإلكترونية أو من خلال الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن، وللرد على سؤال إحدى المستفيدين من الدعم حول تحديث البيانات إجابة الوزارة بأنه يلزم على كل مستفيد تحديث بياناته بشكل يدوي ودائم وأكدت على أن التحديث لا يحدث تلقائيا، وطريقة تحديث بيانات حساب المواطن هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تعديل الطلب.

سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بتعديل وتحديث البيانات الجديدة.

قم بمراجعة والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم قم بالضغط على أيقونة تحديث البيانات.

هكذا سيتم تحديث بيانات حساب المواطن، وعلى جميع المستفيدين الالتزام بمراجعة البيانات وتحديثها بشكل دائم لكى لا يتم إيقاف الدعم.

طريقة تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1443

قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل حساب جديد.