نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن 1443 برقم الهوية بالخطوات وطريقة تسجيل جديد في المقال التالي
تحديث بيانات حساب المواطن من الأمور الهامة التي يجب على جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن الالتزام بتحديث البيانات بشكل دائم ودوري لكي لا يتم إيقاف الدعم، كما وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على أن البيانات لم تقوم بتحديث نفسها تلقائي لذلك يلزم على كل مستفيد من الدعم تحديث بياناتة بشكل يدوي، كما أن التحديث لا يكون في ميعاد محدد يحدده البرنامج بل هو يحدث عندما يكون هناك بيانات جديدة للمستفيد مثل تغيير رقم الجوال أو البريد الإلكتروني أو الراتب الشهري ويقوم البرنامج بمراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها لذلك لابد من أدخلها بالشكل الصحيح.
خطوات تحديث حساب المواطن 1443 برقم الهوية
هناك أكثر من طريقة يمكن للمواطن السعودي تحديث بيانات حساب المواطن حساب المواطن عن طريقها عبر بوابة أبشر الإلكترونية أو من خلال الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن، وللرد على سؤال إحدى المستفيدين من الدعم حول تحديث البيانات إجابة الوزارة بأنه يلزم على كل مستفيد تحديث بياناته بشكل يدوي ودائم وأكدت على أن التحديث لا يحدث تلقائيا، وطريقة تحديث بيانات حساب المواطن هي:
- أولاً قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.
- سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.
- بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تعديل الطلب.
- سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بتعديل وتحديث البيانات الجديدة.
- قم بمراجعة والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تحديث البيانات.
هكذا سيتم تحديث بيانات حساب المواطن، وعلى جميع المستفيدين الالتزام بمراجعة البيانات وتحديثها بشكل دائم لكى لا يتم إيقاف الدعم.
طريقة تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1443
- قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل حساب جديد.
- سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات قم بإدخال البيانات المطلوبة ( الاسم، رقم الهوية الجوال، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، كلمة المرور).
- ثم قم بالضغط على أيقونة التالي.
- سيظهر أمامك شروط وأحكام برنامج حساب المواطن قم بقراءة الشروط والموافقة عليها.
- سيتم إرسال رسالة نصية على جوالك بتأكيد كلمة المرور.
- قم بإدخال كلمة المرور في المربع المخصص له ثم الضغط على تسجيل.
- هكذا سيتم تسجيل دخولك بنجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث بيانات حساب المواطن 1443 برقم الهوية بالخطوات وطريقة تسجيل جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.