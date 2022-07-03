نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات في المملكة العربية السعودية وكيفية التسجيل 1443 هـ في المقال التالي
شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات في السعودية وهذا الضمان قدمته المملكة لكثير من المواطنين الذين يحتاجون إليه، مثلاً المطلقات، والأرامل، والأشخاص محدودي الدخل وغيرهم من المواطنين، ويتمثل دعم الضمان الاجتماعي في إعطاء المواطنين دعم شهري، ولقد زادت نسبة الطلاق مؤخراً في السعودية، ولذلك حرصت السعودية على تقديم دعم شهري للمطلقات، ولكن زادت أسئلة المطلقات العاملات عما إذا كان يحق لهن الحصول على الدعم؟ سنتعرف على إجابة هذا السؤال وغيره من الأسئلة في هذا المقال.
كيفية تقديم طلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي
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كيفية تقديم طلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي
بعد أن تتيقن المرأة المطلقة من أنها تعمل بكافة الشروط التي تم ذكرها في وقت سابق، يمكنها تقديم طلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي وهناك العديد من خطوات التقديم وهي:
- يجب على المتقدمة أن تذهب إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم تقوم المتقدمة بعد ذلك بإدخال اسمها وكلمة السر إذا كانت تملك حساب، أما إذا كانت المتقدمة لا تملك حساب فيجب عليها أولاً التسجيل في البوابة.
- يجب عليها بعد ذلك النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم يجب عليها النقر على أيقونة خدمة معاش الضمان.
- ثم يجب عليها أن تضغط على أيقونة إرسال.
- ويجب عليها أن تقوم بتسجيل كافة البيانات والمعلومات من حيث الحساب البنكي، والدخل.
- يجب عليها أن تقدم كافة الوثائق اللازمة للحصول على الدعم الشهري.
- ثم يجب عليها بعد ذلك أن تنقر على زر تأكيد البيانات، ثم أرسل طلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي.
شروط الدعم للمطلقات العاملات في السعودية
وقد قامت المملكة السعودية بوضع بعض الشروط التي يجب على جميع المطلقات العاملات الذين يريدون الحصول على دعم الضمان الاجتماعي العمل بها، بحيث تعمل هذه الشروط على تحسين وتعديل الوضع الاجتماعي للمطلقات ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب على المرأة المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية.
- يقدم دعم الضمان الاجتماعي أولاً للمطلقات العاطلات عن العمل، ثم يقدم الدعم بعد ذلك للمطلقات العاملات.
- أن يكون الراتب الشهري للمتقدمة غير كافي لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها الشخصية.
- يجب على المرأة المتقدمة أن تكون سعودية المنشأ وأن تكون مقيمة بشكل أساسي ودائم في المملكة السعودية.
- يجب على المرأة المتقدمة تقديم كافة المعلومات والأوراق التي تثبت طلاقها.
- يجب على المرأة المتقدمة أن تقوم بتقديم طلب سابقاً للحصول على دعم الضمان الاجتماعي.
- كذلك يضم دعم الضمان الاجتماعي زوجة الشخص المسجون بعد أن تثبت أنها زوجته.
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