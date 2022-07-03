نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التواصل مع برنامج سكني للحصول على دعم الوحدات السكنية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سكني يوضح قنوات التواصل للحصول على الحلول السكنية الجديدة التى تقدمها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، حيث تتعد وسائل الإتصال بوزارة الإسكان من أجل التسهيل على المواطنين للحصول على الوحدات السكنية المناسبة سواء كانت وحدة سكنية جاهزة أو فلة أو قطعة أرض سكنية او العديد من الخدمات والمزايا التى يقدمها موقع سكنى، طبقاً للشروط والمعايير التى وضعتها الوزارة.

طريقة التواصل مع برنامج سكني للحصول على دعم الوحدات السكنية الجديدة

هناك العديد من المعايير والضوابط الجديدة اللازمة للحصول علي الدعم السكني وكذلك الآليات الجديدة للتواصل لأجل الاستفسار عن الدعم السكني والوحدات السكنية الجديدة من أهم هذه الوسائل التالي:

الإتصال على الرقم الموحد (199090) والذى قام بالرد على اكثر من 39 ألف إتصال.

الموحد (199090) والذى قام بالرد على اكثر من 39 ألف إتصال. خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر الذى تفاعل مع أكثر من 6421 ألف تساؤل خلال الأسبوع الماضي حول شراء الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي السكنية، والوحدات السكنية تحت الإنشاء.

عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر الذى تفاعل مع أكثر من 6421 ألف تساؤل خلال الأسبوع الماضي حول شراء الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي السكنية، والوحدات السكنية تحت الإنشاء. موقع سكني فيما تم التجاوب على الاستفسارات على 8830 إستفسار، فيما سجلت خدمة راسلنا تحدث معى من خلال خدمة العملاء على 2100 اعتراض.

دعم برنامج سكني

يتميز برنامج سكني بالكثير من الخدمات، حيث سجل تطبيق سكني على الهواتف الذكية أكثر من 139 ألف زياره للإستفادة من الخدمات التى يقدمها تطبيق سكني والتى من أهمها التالي:

شروط الحصول على الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني عن شروط الدعم السكني للمواطنيين والتى من أهمها التالي:

يجب أن يكون الراغبين في الوحدات السكنية سعودي الجنسية.

ينبغي أن لا يمتلك بيت باسمه على الأقل قبل عام من التقديم على الوحدة السكنية.

ضرورة أن يكون المتقدم متواجد فى الأراضى السعودية بصفة مستمرة.

أن لا يكون قد استفاد من قبل من الدعم السكني.

يجب أن لا يكون يمتلك اصول تزيد قيمتها 5 مليار ريال.

تحمل ضرائب القيمة المضافة لدعم برنامج سكني

علي سياق متصل أوضحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحمل المملكة قيمة ضرائب القيمة المضافة بحث لا تتجاوز 850 ألف ريال سعودي، بشرط أن يكون المستفيد لم يحصل على الدعم السكني من قبل إضافة إلي أن يكون الدعم للمسكن الأول فقط، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل خادم الحرمين الشريفين في تقليل التكاليف المالية علي المستفيدين وزيادة نسبة التملك السكني.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة التواصل مع برنامج سكني للحصول على دعم الوحدات السكنية الجديدة.