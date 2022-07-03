حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي التي يقوم المواطن السعودي الراغب في الحصول على الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعرف عليه، وذلك لمعرفة الراتب الشهري الذي يتقاضاه، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الأسس العامة لاستحقاق راتب الضمان للمواطنين كما يتم حساب الراتب حسب عدد من العوامل، وقامت الوزارة بتحديث المنظومة الخاصة بتقديم الدعم فيها ليشمل فئات أكبر من الشعب السعودي وفق معايير جديدة تتوافق مع تغيرات العصر الحديث.

[حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي] حساب راتب الضمان ٍSso.Hrsd.Gov.Sa شروط الاستحقاق

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع تحديث كبير على منظومة الدعم والمساعدات التي تقوم بتقديمها للمواطنين، ويأتي ضمن عدد من الخدمات الكبيرة التي تقوم بتقديمها للمواطنين في المملكة، وكان التحديث الجديد في الضمان ليتبع منصة الدعم والحماية الاجتماعية باسم الضمان المطور، وكانت التحديثات الجديدة في المنظومة تتلخص في التالي:

تم تحديث اسم المنظومة لتصبح باسم الضمان المطور لما طرأ عليه من تطويرات.

يكون الحد الأدنى من راتب الفرد المستقل 550 ريال بينما يكون الحد الأدنى من راتب رب الأسرة 1100 ريال.

يتم شمول الموظفين في المنظومة الجديدة من الفئات التي يقل الدخل الشهري والراتب لها عن الحد المانع للضمان، 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الأسرة.

قامت الوزارة بشمول كل من المطلقات والأرامل وغير المتزوجات في المنظومة ويتم حصولهن على راتب كامل وحسابهم كرب أسرة إذا كن يعلن الأطفال، بشرط إثبات استقلالية المنزل عن الأسرة.

تم تغيير مواعيد الصرف لتكون في اليوم الأول من الشهر الهجري.

كما يتم شمول العاطلين عن العمل بالمنظومة الجديدة بشرط الالتحاق ببرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتدريب والتأهيل، عيادة الضمان الاجتماعي، ثم يتوقف بعدها الراتب بعد أن يتم التوظيف، وتهدف الوزارة من ذلك استخراج جيل عامل لا يعتمد على الراتب من القادرين على العمل.

يتم شمول الراتب بدل الكهرباء والإيجار لغير القادرين.

شروط استحقاق راتب الضمان المطور 1443

يجب أن يتناسب الحد الأدنى للدخل مع الحد الأدنى للراتب، على أن يكون لا يكفي ليعول الأسرة.

تكون المطلقات والأرامل في مسكن مستقل عن الأسرة، وإلا يتم حسابهن كفرد تابع.

يجب أن يكون المسجل غير قادر على العمل، أو من القادرين بينما يتم الاستمرار في البحث عن العمل.

يكون المسجل ببيانات صحيحة ولا يتم التسامح في التلاعب أو النصب، لأنه سيتعرض للعقوبات حسب لوائح الوزارة، كما أنه يقر بصحة البيانات عند التسجيل.

لا يجب أن يكون له أملاك أو سيارات فارهة.

يتم تسجيل كافة بيانات الدخل وراتب الزوجة أيضا عند التسجيل على أن يكون أقل من الحد المانع للضمان.

كيفية حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي والتعرف على الاستحقاق

يتم تحديد معاش الفرد المستقل والأسرة المكتسب.

يقوم المواطن بخصم 50% من قيمة الدخل الشهري للأسرة.

يتم إضافة النسبة الناتجة مما سبق إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة.

يكون هنالك استثناء للبرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

يتم مقارنة الناتج بالحد الأدنى لمعاش الضمان المطور للتعرف على الاستحقاق.

إعادة تسجيل الضمان المطور وكيفية الاستعلام عن طلب

يكون على غير المقبولين في راتب الضمان المطور، الذين لم تصل إليهم رسالة الأهلية، إعادة التسجيل من جديد، أو الاتصال والاستعلام على رقم الضمان المطور المجاني 19911، ويتم التسجيل الإلكتروني بالخطوات التالية: