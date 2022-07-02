تعرف إلى شروط الحصول على الجنسية السعودية طبقا للتعديلات الجديدة على نظامها.. هل أنت مؤهل لها؟

وطبقا للتعديلات التي أجريت على نظام الجنسية العربية السعودية مؤخراً، فقد أصبح بالإمكان تجنيس مواليد السعودية في حال كان من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية. كما أنه يتم تجنيس مواليد السعودية في حال كان من وُلد لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو وُلد داخل المملكة لأبوين مجهولين، كما يعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

*ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية:

وقد تم تعديل مادة شروط منح الجنسية السعودية بمرسوم ملكي وبقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من “أب أجنبي وأم سعودية”، فلهذه الفئة إمكانية الحصول على الجنسية السعودية إذا توافرت بهم الشروط التالية:

ـ أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .

ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

ـ من شروط الجنسية السعودية أن يجيد اللغة العربية.

ـ أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.

ـ من شروط الحصول على الجنسية السعودية أن يكون المتقدم من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد

وقد طالت التعديلات أيضاً شروط الحصول على جنسية سعودية للأجانب في المادة رقم 9، فقد تم تعديل وإقرار شروط منح الجنسية السعودية للأجنبي كالتالي:

ـ أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

ـ أن يكون سليم العقل والجسم.

ـ حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.

ـ من شروط التجنيس في السعودية أن يكون المتقدم من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

ـ كذلك من شروط الجنسية السعودية أن يثبت المتقدم لها ارتزاقه بطرق مشروعة.

ـ إجادة اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.

هذا ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام. والجدير بالذكر حول شروط الحصول على الجنسية السعودية للأجنبي ما ورد في المادة رقم 10 من نظام الجنسية العربية السعودية وهو كالتالي:

“أن تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.”

ما الذي يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية؟

إن تم تقديم نموذج طلب تجنيس سعودي للأجنبي، وتمت الموافقة على منحه الجنسية السعودية، فيترتب على اكتسابه الجنسية كل من التالي:

ـ عند اكتسابه للجنسية تصبح جنسية زوجته عربية سعودية في حال قدومها إلى المملكة، بناءً على قرار ورغبة منها في ذلك، وقامت بالتنازل عن جنسيتها.

ـ يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعاً لوالدهم، في حال كانوا مقيمين على أرض المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.

ـ ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.

ـ أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.

ـ علاقة مدة الإقامة و كيفية الحصول على الجنسية السعودية:

يتوجب الإقامة في المملكة لفترة محددة للتمكن من حصول على الجنسية

وبطبيعة الحال لا بد من وجود فترة إقامة محددة في المملكة ضمن شروط الحصول على جنسيه سعوديه ، وهي كالتالي كما وردت في نص المادة 20 من نظام الجنسية العربية السعودية :

“كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية، وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن، أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر”.