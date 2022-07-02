استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية عبر بوابة ابشر absher.sa

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة يتم من خلالها استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة وذلك يتم في حالة انتهاء صلاحية تأشيرة خروج وعودة سواء كان الشخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية أو في حالة الإقامة خارج البلاد، وهذه الطريقة تتم من خلال خطوات بسيطة يستطيع أي مقيم القيام بها على الإنترنت من المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المكان الخاص بعملية إصدار تأشيرات الخروج والعودة وحدوث التكدس والازدحام.

استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة

لكي يمكن الاستعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة برقم هوية الكفيل لابد من اتباع الخطواَت التالية حتى يتسنى لك تمديد تأشيرة الخروج والعودة بشكل صحيح وسوف تظهر لك جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها وعن التأشيرة وهي كالآتي:

تمديد تأشيرة خروج وعودة أبشر

يتم الدخول على موقع أبشر وهي منصة أنشأتها وزارة الخارجية في المملكه العربية السعودية لتكون خاصة بالتأشيرات وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنصة ابشر.

ثم يتم اختيار خَدمات الأفراد.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الإلكترونيه لكي يتم اختيار أيقونة أمر تجديد تأشيرة منها.

ثم يتم اختيار خدمه تسمى خدمة الزيارات الشخصية.

بعد ذلك يتم اختيار أمر تجديد تأشيرة من خدمه الزيارات الشخصية.

ثم يقوم المتقدم بإدخال رقم تأشيرة خروج وعودة الخاص به.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهويه للكفيل الخاص به في المملكه.

ثم يقوم العميل بعملية تمديد تأشيرة ومن الممكن أن يقوم باختيار مدة محددة وذلك على حسب رغبته.

وهنا تكون عملية تمديد التأشيرة قد تمت بنجاح واستطاع المتقدم تجديد تأشيرة الخروج والعودة.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهويه

بخطوات بسيطة تعرف على كيفية عمل الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة فقط وذلك يتم كالآتي:

يتم زيارة على الموقع الرسمي منصة أبشر الإلكترونيه.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة لكي يتم تسجيل حساب على الموقع.

ثم يتم اختيار خدمات الأفراد.

بعد ذلك يتم اختيار الاستعلام الإلكتروني.

ثم يتم اختيار ايقونة الجوازات.

بعد ذلك يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على الأمر عرض، لكي تظهر جميع معلومات الاستعلام عن تاشيرة المستعلم التى تخص تأشيرة خروج وعودة المتقدم.

كما يمكنك الطباعة لبيانات الاستعلام عن تأشره الخروج والعودة الخاصة بك بسهولة من خلال اختيار أيقونة طباعة

في نهاية مقال استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة فى المملكه العربيه السعودية ذكرنا جميع الخطوات التي يتم اتباعها بشكل صحيح لكي يتم الاستعلام بكل سهولة من المنزل، ويتمكن المتقدم من تجديد تاشيرة الخروج والعودة أيضًا وذلك من خلال زيارة منصة ابشر الإلكترونية.