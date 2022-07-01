نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات وطريقة تسجيل أبناء المطلقة في الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات التي حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على القيام بإتاحتها داخل المملكة العربية السعودية، لذلك إليك الآن كامل التفاصيل وطريقة الاستعلام عن ما إذا كانت المطلقة ببعض الشروط مستحقة أم لا للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الشهري، وإليك الآن التفاصيل عبر الفقرات التالية.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على القيام بتحديد بعض الشروط، وهذا حتى يتمكن المستحقين فقط من الحصول على كامل الدعم، وإليك الآن الشروط عبر النقاط التالية:

حاملة للجنسية السعودية.

لا يجب أن تكون موظفة حكومية.

يجب أن يكون عمرها 35 ولا يتجاوز عن 65 عام.

أن تكون مقيمة داخل المملكة بشكل دائم.

يجب أن تمتلك حساب مصرفي، وهذا لكي يتم تحويل المبلغ الشهري بدون أي عوائق إذا كانت من المستحقين.

أن تكون مطلقة من رجل سعودي.

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التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات

يمكن لأي امرأة أرملة الآن أن تقوم بالتسجيل على الضمان عن طريق النظر إلى الخطوات التالية:

أذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية عبر هذا الرابط hrsd.gov.sa.

أبدأ بتسجيل الدخول، اختار الخدمات الإلكترونية.

تقوم بالنقر على خدمة المعاش الضماني.

تظهر لك العديد من التفاصيل والمعلومات، عليك فقط النقر للدخول على الخدمة.

اختار مكتب الضمان القريب منك، وحدد الفئة إذا كنت مطلقة أو أرملة.

اكتب عدد أفراد الأسرة، وانقر لإضافة بيانات جميع الأفراد.

الآن أحفظ البيانات السليمة التي حرصت على إدخالها.

أضف رقم الآيبان أو رقم الحساب المصرفي التابع لك.

يجب أن تقوم بإرفاق جميع المستندات والأوراق، وهذا لكي تعزز موقفك للحصول على الدعم.

قم بالنقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

تسجيل أبناء المطلقة في الضمان الاجتماعي

يمكن للمرأة المطلقة إضافة أبنائها بكل سهولة عن طريق الدخول إلى الحساب الرسمي الخاص بك النقر على الخدمات الإلكترونية، اختيار إدارة التابعين، وبعد ذلك تقوم بتعديل البيانات وتبدأ بإضافة أفراد جديدة، يجب أن تقوم بوضع البيانات السليمة، وهذا لكي يقبل لك الدعم.

ملحوظة يجب أن تقوم الأم العائلة بإرفاق صورة ضوئية من سجل الأسرة، ورفع كامل المستندات المطلوبة.

الضمان الاجتماعي للمطلقات الأجنبيات

كما يجب أن تعلم أن المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي الأصل يمكنهم الحصول على الدعم، والمرأة الأرملة لرجل سعودي ولديها أولاد، وأبناء الأرملة من رجل أجنبي.

أما للمطلقة الأجنبية التي لديها أطفال، يجب أن تكون مقيمة داخل المملكة بشكل دائم، فقط يجب عليها أن تقوم بإحضار مستند الطلاق الرسمي من الزوج السعودي، لكي تحصل على الدعم.

لا يجب أن تكون قد غادرت المملكة في الثلاث شهور الأخيرة من التقديم، أو تكون إقامتها منفصلة.

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الفئات المستحقة من دعم الضمان الاجتماعي

نحرص الآن على القيام بعرض الفئات المستحقة من الدعم الاجتماعي عبر النقاط التالية:

الأفراد العاجزون عجز دائم أو مؤقت.

الأيتام مجهولي الأب أو الأب موفي أو مجهولي الأبوين.

المطلقات التي لا يوجد أي عائل لهم، والمرأة المهجورة أو المرأة التي تمتلك زوج مدمن.

العاجزين عن العمل أو من تخطوا عمر الشيخوخة.

شروط الضمان الاجتماعي للارامل

الشروط التي تحتاجها الأرملة هي ذات الشروط التي سبق وذكرنها في الأعلى، لكن يجب أن يكون هناك بعض الأوراق الهامة وهذا للحصول على المعاش، وإليك هذه الأوراق:

هوية وطنية سارية.

أوراق ومستندات تثبت الحالة الشخصية لجميع المتقدمين.

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كم راتب الضمان الاجتماعي للمطلقة 2022

يتم احتساب راتب الضمان وفقًا لآلية معينة وهي أن تقوم بالعمل على طرح الحد الأدنى للمعاش مع الدخل المحتسب، وبعد ذلك تقوم بطرح الدخل الشهري على نصف الدخل المكتسب، وبهذا تستطيع كل امرأة الحصول على آلية احتساب راتب الضمان الاجتماعي بشكل ناجح.