السعودية تعلن عن إجراء جديد ومفاجئ يتعلق برسوم المرافقين.. هل هناك زيادة جديدة ؟!

الا انه تم تغير هذا النظام خصوصا بعد رؤية السعودية 2030، وأصبح هناك زيادة سنوية على قيمة الرسوم الخاصة بالمرافقين، وهذه الزيادة 100 ريال تضاف على قيمة الرسوم ويتم دفعه كل شهر.

اي إذا كان المواطن يدفع رسوم 100 ريال كل شهر فعند حلول السنة الجديدة تزيد الرسوم لتصل إلى 200 ريال تدفع بشكل شهري، وهكذا.

كما ان المملكة اعلنت عن اضافة حاسبة لحساب رسوم المرافقين وسنوضح لكم طريقة عملها والدخول اليها

كيفية حساب رسوم المرافقين في السعودية

يمكن من خلال رابط حاسبة رسوم المرافقين التي اتاحتها بوابة مقيم الإلكترونية من القيام بمعرفة قيمة الرسوم المقررة على المرافق بكل سهولة، ويتم ذلك من خلال اتباع الآتي:

الدخول على رابط مقيم الالكتروني.

اختر بعد ذلك الإجراءات التي ترغب الاستعلام عنها.

يتم الضغط واختيار تجديد الإقامة.

ثم يتم اختيار المرافقين.

ادخل المدة المحددة للتجديد.

ثم يتم اختر مدة انتهاء الإقامة.

وسوف يتم حساب الرسوم المقررة بشكل مفص