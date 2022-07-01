نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور hrsd.gov.sa ومعرفة شروط التقديم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور والاستفسارات لرابط التسجيل، هنا سنتناول طريقة الحساب في الخدمة الإلكترونية الحديثة التي تقدمها منصة برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، الجدير بالذكر أن التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من الجهات التي تقدم الدعم المادي للأسر السعودية الأكثر احتياجا للاستفادة من خدمات النظام لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، حيث أن نظام الضمان الاجتماعي يلبي الحد الأدنى والاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة ويحقق الاستقلال الاقتصادي والتنمية.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو نظام جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية لمساعدة الأفراد والأسر الأكثر احتياجا في الطبقة الاجتماعية من خلال تقديم الدعم المادي لهم وتحسين ظروفهم المعيشية، كما أنه نظام آمن لتسهيل معاملات التسجيل والبحث في الحالات الجديرة بالدعم التأميني.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن رابط الضمان الاجتماعي المطور من أجل التسجيل فيه والحصول على المعاش المضمون المقدم من وزارة الموارد البشرية، يمكنك الوصول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور من خلال رابط الموقع الرسمي hrsd.gov.sa/ar واتباع التعليمات والإجراءات التي توفرها منصة الضمان الاجتماعي المطورة لتسجيل جديد، الجدير بالذكر أن تاريخ دفع الضمان الاجتماعي المطوَر هو 1 يوليو من العام 1443-2022.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على موقعها الإلكتروني شروط الضمان الاجتماعي المطور، والتي يجب توفرها عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور وكما هي الشروط الاتية :

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية ويقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، مع الاستثناءات التالية: غير السعوديات المتزوجات من رجال سعوديين، الأرامل أو المطلقات غير السعوديات ولديهن أطفال سعوديون، الأيتام والأرامل وذو الهمم وأصحاب بطاقات التنقل.

الحد الأدنى للمعاش 1100 ريال سعودي للموظفين، و 550 ريال سعودي لأفراد الأسرة.

استيفاء المتقدم لمعايير امتلاك واستخدام الثروة على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية للنظام لتحسين توزيع التعويضات عليه.

لا يمتلك المتقدم أصولا قيمة.

يجب ألا يقيم المتقدم في أحد مراكز الإقامة الحكومية التي تمولها الدولة مثل المراكز الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون وما إلى ذلك وهذه هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

عليك تسجيل الدخول إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطورة hrsd.gov.sa/ar. انقر فوق رمز الخدمات الإلكترونية، وانقر فوق إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي. ثم حدد مربع الخدمات الإلكترونية، ثم انقر فوق حماية التقاعد. بعد الانتهاء من الإجراء السابق اضغط على أيقونة تسجيل الدخول للخدمة. أضف كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق. اقرأ ووافق على الشروط والأحكام التي ذكرتها سابقا على الموقع. أخيرا انقر فوق أيقونة إرسال.

بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه ستتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بنجاح عبر الإنترنت حيث يمكنك الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور ولديك إمكانية تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور في أي وقت.