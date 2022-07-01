نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” استخرج نتائج الطلاب من نظام نور 1443 لجميع المراحل الدراسية noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم منذ ساعات قليلة بدء ظهور نتائج الطلاب بمختلف المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1442/1443 حيث أنهى الطلاب الاختبارات النهائية منذ أيام وعلى الفور تم تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات، وأعلنت وزارة التعليم بأنه سوف يتم رفع النتائج عبر نظام نور وتطبيق توكلنا فور الانتهاء منها، وبالفعل تم رفع النتائج بشكل سريع حتى لا يترقب الطلاب الإعلان عنها طويلا، فجميع الطلاب يرغبون في معرفة النتائج التي حصلوا عليها والتي أصبحت متاحة الآن على المواقع الإلكترونية.

نتائج الطلاب من نظام نور 1443

وأعلنت الوزارة بأن عملية التصحيح في جميع المراحل الدراسية تمت بكل سرعة من أجل توفيرها بأقصى سرعة لجميع الطلاب، وذلك بعد الجهد الكبير الذي تم بذله سواء في عملية التصحيح أو خلال الامتحانات والتي تمت وفقا للخطة التي تم وضعها من قبل الوزارة من أجل أن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات من خلال التأكد من منع الغش في اللجان، بالإضافة إلى إشراف الوزارة على عملية التصحيح والتي تمت بكل دقة من جانب المعلمين، ولكي يتم الحصول على النتيجة الآن بكل سهولة يجب التأكد من توفر خدمة الإنترنت ثم بعد ذلك تقوم بإجراء تلك الخطوات:

الدخول على منصة نظام نور

استخدام حساب ولي الأمر أو الطالب.

تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق.

اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب.

اضغط على “بحث”.

سوف تظهر أمامك معلومات الطالب.

يتم الضغط على “خدمة نتيجة الطالب”.

سوف تظهر أمامك النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا

كما حرصت الوزارة على توفير النتائج للطلاب من خلال أكثر من منصة إلكترونية وذلك من أجل أن يتوفر أمام الطلاب أكثر من خيار بالحصول على النتيجة، بالإضافة إلى عدم وجود ضغط كبير على المنصات التعليمية التي توفر النتيجة، خاصة وأن جميع الطلاب وأولياء الأمور يرغبون في الحصول على النتيجة لكي يطمأنوا على الدرجات التي حصلوا عليها بعد انتهاء العام الدراسي، ولذلك فيمكن لجميع للطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن النتيجة من خلال تطبيق توكلنا، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على تطبيق توكلنا بعد تحميله من المتجر الإلكتروني وإنشاء حساب عليه.

تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على “الخدمات”.

نتوجه إلى “النتائج الدراسية”.

سوف تظهر لك النتائج على الفور.

نتائج نهاية العام الدراسي 1443

وكان الطلاب قد أنهوا اختبارات نهاية العام الدراسي خلال الأيام الماضية وبعدها مباشرة ترقبوا الإعلان عن النتائج، وحرصت الوزارة على توفيرها للجميع في أسرع وقت وعدم التأخر في صدورها، وذلك بسبب القلق الذي قد ينتج لدى الطلاب وأولياء الأمور نتيجة التأخير في الإعلان عن النتائج، ولذلك فيمكن للجميع الآن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

وأصبحت الآن جميع النتائج الخاصة بالمراحل التعليمية داخل المملكة متوفرة من خلال منصة نظام نور وتطبيق توكلنا ويمكن اختيار الطريقة المناسبة ومعرفة النتيجة وكافة الدرجات التي حصل عليها الطالب خلال اختبارات نهاية العام، وبذلك يحصل الطلاب على عطلة نهاية العام حتى يبدأ العام الدراسي الجديد والرجوع إلى المدارس من جديد.