شروط مكتبة جرير تقسيط الجوالات 2022

تُعد مكتبة جرير واحدة من أكبر وأهم المؤسسات التسويقية بالمملكة العربية السعودية منها الجوالات وغيرها الكثير من المنتجات الإلكترونية، لذا يبحث البعض عن شروط مكتبة جرير تقسيط الجوالات وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية.

شروط مكتبة جرير تقسيط الجوالات

صرحت مجموعة مكتبات جرير بالسعودية بأن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المواطنين بكافة أنحاء المملكة من تقسيط المنتجات والجوالات وذلك بالتعاون مع أشهر البنوك الموجودة بالمملكة وهي كما يلي :

لا تزيد قيمة المشتريات للعميل عن 1500 ريال سعودي.

أن يقل الراتب الشهري للعميل عن 3500 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون العميل قد أدى فترة 3 أشهر في العمل وذلك فمين جرب تقسيط جرير.

في حالة كان يعمل بالقطاع الحكومي أما القطاع الخاص فيجب أن لا تقل المدة عن 12 شهر.

أن لا يقل عمر العميل عن 21 عام وألا يزيد عن 60 عام.

يمكن للعميل أن يسترجع المنتج وذلك باتباع السياسة الخاصة بالمكتبة.

على العميل اتباع العروض الخاصة بالتقسيط والتي تتضمن التقسيط على 6 أشهر أو 12 شهر أو 18 شهر أو 24 شهر.

يمكن للعميل أيضًا اختيار التقسيط المناسب إمكانياته ولكن يجب أن لا تتعارض مع الأحكام الخاصة بالتقسيط في المكتبة.

دفع هامش ربح بمقدار 1.85% شهريًا لمزود الخدمة.

كيفية تقسيط جوال من مكتبة جرير 2022

يمكن للعميل التقسيط من مكتبة جرير إما من خلال القيام بزيارة المقر الرئيسي للمكتبة أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمكتبة وتقديم طلب التقسيط وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: