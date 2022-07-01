نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تنزل المكرمة الملكية قبل العيد لمستفيدي الضمان؟.. وزارة الموارد البشرية تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المكرمة الملكية من أشكال الدعم التي يتم صرفها لمواطني السعودية الذين يستفيدوا من الضمان المطور، فهي تقدم حتى تحسن مستويات المعيشة للمواطنين بعد أن يصدر أمراً ملكياً من الملك سلمان، حيث أن المكرمة قد صرفت لبعض الأشخاص الذين قد تم التحقق من الآيبان لهم ولم تصرف للأشخاص الذين كانت حساباتهم لا تزال تحت التدقيق، وعبر هذا المقال سنجيب عن تساؤل هل تنزل المكرمة الملكية قبل العيد أم لا.

هل تنزل المكرمة الملكية قبل العيد؟

إن المكرمة الملكية من المفترض بأنها تصرف لكافة المستفيدين بشهر رمضان، ولكن هناك بعض الأشخاص قد تم تأجيل الصرف للمكرمة لهم، وهذا يرجع لأن الآيبان كان لا يزال تحت التدقيق، وبعد الانتهاء أعلنت الوزارة بأنه سيتم إيداع المكرمة الملكية بهذا الشهر في حسابات المواطنين، فهل أن هذا تصرف قبل العيد أم لا، ليس لدينا أي ميعاد محدد وجميعنا في انتظار إعلان الوزارة، والبعض يتوقع بأن الصرف للمكرمة الملكية من الممكن أن يكون مع راتب الضمان بهذا الشهر.

شروط صرف مكرمة الملك

إن الصرف للمكرمة الملكية يتطلب تواجد بعض الشروط في الشخص حتى يتم له الصرف، وإليكم الشروط اللازمة لصرف المكرمة وهي كالآتي:

أولاً ضرورة كون المواطن ذو جنسية سعودية يستفيد من الضمان أو حتى برنامج حساب المواطن

الإقامة بشكل دائم بالأراضي السعودية.

عدم كون دخل الشخص أكثر من 3000 ريال.

ألا يكون المواطن ممتلك لأي عقارات ذو قيمة عالية.

ميعاد النزول لمكرمة الملك

لقد تم تحديد موعد لصرف مكرمة الملك ليكون بهذا الشهر يونيو الموافق من الشهر الهجري شهر ذو القعدة، فهل أنه سيصرف مع راتب الضمان المطور والقديم الذي يتم صرفه مع بداية كل شهر ميلادي، أم أنه سيتم تقديمه عن راتب الضمان أو تأخيره عنها هذا ما سنعرفه خلال الأيام المقبلة.

الاستعلام عن المكرمة الملكية

يستطيع مواطني السعودية أن يستعلموا مباشرة عن الميعاد الخاص بنزول المكرمة المقدمة من الملك سلمان، وهذا باتباع الخطوات المحددة لهذا الأمر وهي كالآتي: