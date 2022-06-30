نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب وكيفية التواصل مع المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب من أهم خدمات تلك المنصة ؛ حيث تعمل منصة اعتماد على تقديم العديد من الخدمات المالية وذلك لكل من القطاعات الحكومية والخاصة وأيضاً تقدم الخِدْمَات لرجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السُّعُودية ومن خلال مقالنا هذا من ثقفني؛ سوف نقوم بالتعرف على منصة إعتماد الاستعلام عن الراتب إلى جانب بعض النقاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

تعمل مِنصة اعتمَاد على تقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية حيث أنها تعمل على توفير كافة المعلومات المتعلقة بميزانية القطاع الحكومي في المملكة وأيضاً تعمل على حماية الحقوق المالية لكافة الموظفين حيث أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن الرواتب وفي حالة وجود أي مشاكل فيمكن أن يتم رفع الشكاوى كما هذه البوابة المالية تقدم العديد من الخِدْمَات الأخرى.

كيفية الدخول إلى رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

من الممكن أن يتم الدخول إلى رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب وذلك يكون إما باستخدام الرابط المباشر أو بواسطة الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني وذلك يكون بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك والتي تتمثل في الآتي:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بِـ منصة اعتماد للخدمات المالية الإلكترونية.

الضغط على رابط اعتماد أفراد.

وبعدها يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة حقوق المواطنين.

ثم القيام بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

القيام بتسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد وذلك بتدوين كل من (رقم الهُوِيَّة الوطنية للسعوديين ، رقم الإقامة للمقيمين).

النقر على زر تسجيل الدخول.

ملء البيانات المطلوبة.

وأخيراً على المستخدم أن يقوم بالضغط على أيقونة استعلام للاطلاع على بيانات الراتب.

التواصل مع منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

قامت مِنصة اعْتماد للخدمات المالية الإلكترونية بتوفير وسيلة للتواصل مع الدعم الفني الخاص بالمنصة وذلك يكون عن طريق الآتي:

الذهاب المباشر إلى الموقع الإلكتروني بمنصة اعتماد بوابة اتصل بنا.

ثم يتم تحديد القطاع سواء كان أفراد ، حكومي ، أعمال.

القيام بتدوين كافة البيانات المطلوبة وهي مثل (الاسم الاول ، اسم العائلة ، رقم الجوال ، عنوان البريد الإلكتروني ، رقم الهوية).

ثم يتم القيام بتحديد جهة العمل الحكومية.

ثم تحديد نوع الطلب سواء كان شكوى أو استفسار أو اقتراح.

تدوين نص الرسالة وقد تم السماح بكتابة 250 حرفاً.

الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

وأخيراً يتم النقر على زر إرسال ذات اللون الأخضر.

كما يمكن الواصل أيضًا مع رقم منصة اعتماد 19990 للحصول على أي استفسارات وتقديم أي مقترحات.

منَصة اعْتماد الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية

قامت Menasat Etmaad بإتاحة الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية وذلك بوضع بعض الخطوات السهلة والميسرة لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى موقع منصة اعتماد الإلكترونية عبر متصفح الويب على الجوال أو الحاسوب.

النقر على زر تسجيل الدخول.

تدوين كل من اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك يتم كتابة كلمة المرور والقيام بالنقر على تسجيل الدخول.

ثم الذهاب إلى رابط اعتماد حكومة.

الضغط على أيقونة المدفوعات.

النقر على زر المطالبات المالية.

على المستخدم أن يقوم باختيار البحث أما بواسطة رقم العميل أو عن طريق رقم المستفيد.

وأخيراً يتم النقر على زر البحث.

كيفية دفع رسوم منصّة اعْتماد

توجد بعض الخطوات التي يتم من خلالها القيام بدفع رسوم الاشتراك في هذه المنصة للأفراد أيضاً للمشتركين وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

القيام بشراء وثائق المنافسة المتواجدة في منصة اعتماد.

ثم يتم الانتظار حتى موعد صدور الفاتورة.

بعد ذلك يتم دفع الرسوم للحساب البنكي المتواجد في الفاتورة.

ارسال المبلغ للحساب البنكي.

ثم يتم إبلاغ المستخدم بنجاح العملية.

وبذلك نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب كما قمنا بالتعرف على كيفية الدخول إلى رابط هذه المنصَّة وطرق التواصل مع خدمة العملاء مع توضيح طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية وأخيرا قمنا بالتحدث عن كيفية دفع الرسوم بها بالفصيل.