باقات الدعم السكني الاختيارية الجديدة 2022 من بينها باقة البناء الذاتي “تعرف علي” الباقات بالتفصيل

باقات الدعم السكني تم التوضيح من قبل صندوق التنمية العقارية داخل المملكة العربية السعودية، والجهات المختصة عن الـ ٥ باقات الجديدة، والتي تقدم مبلغ مالي يصل إلى ١٠٠ الف ريال سعودي غير مسترد بصورة اختيارية، حيث تسعي وزارة الإسكان الي تسهيل امتلاك مسكن للمواطنين السعوديين مما يتوافق مع الإمكانيات المالية المتاحة لديهم، ولكن عن طريق استيفاء جميع الشروط والأحكام المطلوبة، والاليات التي تم وضعها بكل دقة حتي يتم الحصول الي الحق المستحق، دون تحيز.

باقات الدعم السكني الاختيارية

صرحت وزارة الإسكان السعودية عن باقات الدعم السكني والتي يمكن لجميع المستفيدين من الدعم الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت، لمساعدة المواطنين بحلول تمويلية لرفع مستواهم في جميع المجالات، وتقوم الباقات بصورة اختيارية، ولا يتم الزامها، جديرًا بالذكر أن بإضافة الباقات القديمة والحديثة فقد أصبح أما المستحق ٩ باقات اختيارية من برنامج سكن.

باقات دعم سكني الجديدة

للتعرف على الباقات تابع التالي:

الباقة الأولي فهي تختص في الوحدات المجهزة، ويتم الحصول عليها بجميع مشتملاتها والمرافق الخاصة بها.

الباقة الثانية وهي باقة البناء الذاتي وهي أن تحصل علي دعم مالي يصل الي ١٠٠ الف ريال ويتم البناء والتركيب دون أن تدخل الوزارة.

الباقة الثالثة وهي دفع الدفعة الأولى لمن لم يقتدر على دفعها.

الرابعة باقة الإيجار حيث يمكنك اختيار مكان السكن بهدف الإيجار ويتم دفع المستحقات بما لا يتخطى الدعم الجديد.

الباقة الخامسة باقة الأثاث حيث يقوم بتقدم مبلغ مالي لتجهيز أثاث الوحدة لمن لم يقتدر على التجهيز.

ثم الباقة السادسة باقة تجديد المسكن يمكنك أن تحصل على ما لا يتخطى الدعم لتحسين وتجديد المسكن السابق.

السابعة فهي الأماكن الجاهزة.

الباقة الثامنة باقة الدعم العيني.

الباقة التاسعة والأخيرة وهي باقة الأراضي.

الشروط المطلوبة للحصول على سكني للقطاع الخاص

صرح برنامج سكني بأن موظف القطاع الخاص لابد أن يكون قد مر علي وجوده في مكان العمل عام أو أكثر وكذلك لأصحاب المهن الحرة، أما بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي فيمكنه الحصول على الدعم السكني بعد مرور ٦ اشهر من استلام الوظيفة، ويتم التسجيل من خلال الذهاب الي رابط موقع سكني أو تحميل التطبيق علي الهاتف.