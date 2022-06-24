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عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر ورابط معرفة الشهور القادمة ٬ تقدم المملكة العربية السعودية قدرا معينا من الجهات الحكومية للمواطنين السعوديين المتقاعدين ، وكانت هناك العديد من عمليات البحث في الأيام السابقة حول موعد استحقاق رواتب التقاعد لشهر يونيو 2022 ، وقدمت المملكة هذا الراتب إلى المواطنين المحليين لضمان مستوى معيشي جيد ، وقد حرصت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على دفع الرواتب بشكل عام في الموعد المحدد دون تأخير أو مقدمًا إلى تاريخ السداد ما لم يكن هناك عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية تسهيلا للمستحقين من راتب مشقة البحث ، ويودع راتب التقاعد الجديد لشهر شوال في شهر ذي القعدة 1443 ، وقد قامت الهيئة العامة أنشئت للتقاعد بتحديد موعد للتقاعد من رواتب المتقاعدين ، وفي هذا المقال سنتطرق إلى كل ما يتعلق بتاريخ صرف راتب التقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

موعد صرف رواتب شهر ذي القعدة للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية سيكون يوم الأحد 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022 م ، حيث يصرف هذا الراتب للمتقاعدين. عسكريين ومدنيين في المملكة.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي

طورت هيئة معاشات المملكة طريقة إلكترونية لمعرفة قيمة الراتب ، وهذا يسهل على المتقاعدين السعوديين معرفة قيمة الراتب دون عناء الانتقال للمؤسسة العامة للتقاعد ، وسنتحدث عن كيفية ذلك. للاستعلام عنها باتباع هذه الخطوات.

في البداية يجب على المستفيد دخول الموقع الرسمي لهيئة المعاشات.

ثم يجب على المستفيد كتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

أدخل البيانات الشخصية مثل (الاسم واللقب والبريد الإلكتروني وكلمة المرور).

بعد الانتهاء من هذه الخطوة ، سيتم تسجيل دخولك إلى حسابك الشخصي.

اضغط على “الخدمات الإلكترونية”

ثم اضغط على مربع تعريف الراتب.

في الخطوة الأخيرة ، سترى جميع المعلومات التي تحتاجها لمعرفة “معاش التقاعد”.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي

يسعى الكثير من المواطنين للبحث عن الشروط اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد سواء المدني أو العسكري في المملكة العربية السعودية ، وسنقدم لكم أدناه الشروط اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد بالتفصيل.