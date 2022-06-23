نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة الإسكان تجاوب” متى ينزل الدعم السكني “للعسكريين والمدنيين” sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة سؤال متى ينزل الدعم السكني، من أكثر الأسئلة التي ترد على لسان المواطنين وخاصة من مستفيدي الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودي، وخاصة بعد أن تأخر نزول الدعم السكني للمواطنين اليوم، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن الموعد النهائي الذي سينزل فيه الدعم في حسابات المواطنين، وهذا وفقا لما وصلنا بعد التواصل مع خدمة عملاء برنامج سكني، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني في الأسطر القادمة.

الدعم السكني تويتر

ومن المفترض أن الدعم السكني ينزل بيوم 24 من كل شهر ميلادي، وهذا ما جعل المواطنين ينتظرون نزول الدعم الخاص بهم منذ الصباح، ولكن لم ينزل حتى الآن، وهذا ما أثار نوعا ما من القلق والاستياء من قبل المستفيدين، حيث إن عدم نزوله اليوم “الخميس” يعني أنه لن ينزل بيوم الجمعة أو السبت لأنها اجازة رسمية بالبنوك.

مرحباً، نود احاطتكم انه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة اقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) مرحباً، نود احاطتكم انه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة اقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) June 23, 2022

متى ينزل الدعم السكني

وهذا ما أثار استياءا بين المواطنين اليوم، ووضعهم في حيرة عن يوم نزول الدعم، ولكن قام أحد متابعي موقع ثقفني من المملكة بالتواصل مع خدمة العملاء في برنامج سكني على رقمها الموحد 199090، وقد أخبروه بما يلي:

الدعم بينزل يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022.

وهذا ما يمكنكم التأكد منه عن طريق التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 199090، ونزولها يوم الأحد منطقي إلى حد كبير، وهذا حيث تعمل البنوك بهذا اليوم، وهذا مما يتيح نزول المبالغ في حسابات المستفيدين، وقد تابعنا معكم ليش تأخر الدعم السكني 1443.

باقات الدعم السكني الجديدة

وقد تم الإعلان عن 5 باقات جديدة، تم توقيع اتفاقية عليها في ملتقى سكني بشمال الرياض يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، وهذه البرامج تقدم للمواطنين 100 ألف ريال سعودي دعم غير مسترد في هذه البرامج الجديدة، مع العلم أن تلك البرامج اختيارية بالطبع.

وتابعنا معكم هذا الخبر بالتفصيل في مقال باقات الدعم السكني الجديدة 2022، فتابعوا معنا في ثقفني.

الاستعلام عن الدعم sakani.sa

ويمكنكم التأكد من أنكم ستحصلون على راتب هذه الشهر من خلال التأكد من الاستحقاق، حيث اذا ظهر لكم انكم مستحقين فستحصلون على الراتب مع الدفعة، وهذا في حالة اذا كنتم قلقين بسبب تأخر وصول الرسالة على الجوال: