نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هل نزل الدعم السكني اليوم” موعد النزول ورابط الاستعلام sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار بخصوص هل نزل الدعم السكني اليوم، حيث ينتظر مئات المواطنين والمواطنات المستفيدين من الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية أخبار نزوله في حساباتهم، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر الأخبار بخصوص الدعم السكني لشهر يونيو 2022، وكيف يمكنكم متابعته والاستعلام عنه في حسابكم سواء كان عبر الجوال أو الكمبيوتر، حيث تتيحها الوزارة في موقعها الإلكتروني، كما وسنتعرف معكم على أخبار الباقات الجديدة التي نزلت في موقعكم ثقفني.

الدعم السكني

ويعتبر الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودي أحد أشهر أشكال الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين في المملكة، والتي إلى جانبها نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم تقديم الدعم السكني بشكل أساسي للمواطنين المستفيدين بهدف السكن، وهذا سواء كان إيجار أو تمليك أو تمويل إلخ.

ويتم تقديم الدعم للعديد من المواطنين بشكل شهري، وقد تأخرت الدفعة الخاصة بهذا الشهر “ذو القعدة 1443″، والموافق ميلاديا يونيو 2022، وهذا ما أثار قلقا وجدلا بين المواطنين المستفيدين، فتابعوا معنا.

هل نزل الدعم السكني اليوم

وقد انتشر هذا السؤال بين المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر، والإجابة هي أنه لم ينزل الدعم حتى الآن لحظة كتابة المقال، ولكن من المقرر أن ينزل الدعم في الساعات القليلة المقبلة، وهذا على حد أقصى حتى يوم الغد 24 يونيو 2022.

حيث استقبل المستفيدين رسائل نصية تفيد بقبول الأهلية الخاصة بهم، وهذا ما جعل المواطنين ينتظرون نزول المبالغ الخاصة بالدعم في حساباتهم البنكية، وتأخر وصول رسالة النزول تسبب في قلق كبير بينهم، ولكن لا داعي للقلق حيث إن هذه المشكلة مشكلة عامة.

أخبار الدعم السكني

وقد جاءت أخبار جديدة في الدعم السكني، حيث تم عمل ملتقى سكني بالرياض في اليوم الماضي، وقد تم تقرير فيه باقات دعم جديدة للمواطنين، وهذه الباقات يتم تقديم فيها مبلغ 100 ألف ريال سعودي غير مستردة للمستفيدين في حال قبولهم.

وتابعنا هذا الموضوع بالتفصيل في مقال باقات دعم سكني الجديدة 2022، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن نزول الدعم السكني

ويمكنكم متابعة استحقاقكم بشكل إلكتروني عبر رابط موقع سكني الإلكتروني، وهذا عن طريق الدخول إلى الرابط الذي سنتركه لكم في الأسطر القاجمة، ومتابعة الخطوات:

اذهب إلى رابط موقع سكني sakani.sa من الحاسب الآلي.

أو ادخل إلى التطبيق عبر الجوال.

سجل دخولك في حسابك.

ثم اضغط على تقديم طلب الاستحاق.

ستظهر لك نتيجة الاستحقاق، ونتمنى أن تكون مقبول هذا الشهر.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً