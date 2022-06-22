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عمر شويل - جدة حالة أهلية الضمان والتي يقوم المسجلين في الدورة الجديدة للمطور عبر الدخول على رابط التعرف على الأهلية، أو من خلال رقم هاتف الضمان الموحد، كما يتابع المسجلين الجدد بالمنظومة بمتابعة موعد صرف ونزول إيداع راتب المقبولين في أهلية الضمان المطور الجديد لشهر يونيو 2022، وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العمل على دراسة الحالات الجديدة في المطور، وتحديد مواعيد زيارة المواطن للتأكد من الوضع المالي والمادي ومتابعة صحة البيانات لتكون من خطوات القبول بالنظام الجديد.

[استعلام حالة أهلية الضمان] استحقاقات دورة جديدة SMS رقم هاتف الضمان المجاني الموحد

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستمرار في استقبال طلبات الضمان المطور الجديدة على رابط الوزارة الجديد لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتقوم بصرف رواتب المقبولين من قبل بمواعيد تختلف عن الموعد الذي يتم فيه صرف رواتب المقبولين حديثا، حيث يعتمد صرف راتب المؤهلين على دراسة الطلبات وتحديد موعد محدد للراتب بعد القبول، بينما يقوم غير المقبولين بتسلم رسالة بعدم الأهلية وتكون تلك الرسالة مسببة، أي فيها سبب الرفض الذي يتم التسجيل في الضمان من جديد وتجنب تلك الأسباب.

حاسبة راتب الضمان وكيف أعرف قيمة الراتب

حتى تتمكن من حساب الراتب الجديد عند التأهيل يمكن اتباع التالي:

يتم حذف نصف راتب المتقدمين، نصف راتب الأسرة.

يقوم بعدها بحساب 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للفرد أو التابع.

إن لم يتطابق نصف الدخل مع الأرقام السابقة يكون المسجل مستحق للراتب وغذا زاد يكون غير مستحق.

موعد نزول راتب الضمان بعد قبول الاعتراض على الأهلية

إذا تم قبول الاعتراض المفترض من الشهر التالي تنزل أهليتك بين 15 الى 25 ميلادي تنزل لك الأهلية #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/Z0CAqFePM3 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) إذا تم قبول الاعتراض المفترض من الشهر التالي تنزل أهليتك بين 15 الى 25 ميلادي تنزل لك الأهلية #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/Z0CAqFePM3 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) June 11, 2022

ويكون رسالة التأهيل على رقم الهاتف النقال الذي تم تسجيله عند تقديم طلب الحصول على راتب الضمان، ويكون من ضمن المقومات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها عند التسجيل هو رقم الهاتف النقال ورقم الإيبان المصرفي والذي يتم تسلم الراتب عليه، ويتم التعرف من خلاله أيضا عن حالة أهلية الضمان وموعد نزول راتب الضمان المطور والقديم.

موعد صرف راتب الضمان للمؤهلين الجدد والقدامي

يتم صرف رواتب المقبولين في الضمان بمنأى عن رواتب المقبولين من قبل:

يتم صرف رواتب الضمان للمقبولين من قبل من اليوم الأول من كل شهر الهجري، حيث يتم نزول إيداع راتب الضمان لهذا الشهر يوم الخميس 30 يونيو 2022، الموافق الأول من شهر ذي الحجة 1443.

بينما يكون موعد صرف راتب المؤهلين والمقبولين حديثا من يوم 15 وحتى 25 من الشهر الميلادي وذلك من خلال رسالة نصية على هواتفهم النقالة تخبرهم بالأهلية وموعد صرف الراتب.

أسباب رفض الأهلية ورابط الاعتراض على عدم الاستحقاق

أسباب رسالة غير مؤهل الاعتراض على الأهلية يكون المسجل لم يقم باستكمال كافة بيانات الضمان

أن يكون المواطن غير مستفيدي ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

عدم تسجيل جميع بيانات الدخل (المكتسب – غير المكتسب).

أن يكون لم يكمل بيانات التابعين له.

كما يكون سبب عدم التأهيل تغيير بالبيانات وعدم تسجيل البيانات الصحيحة.

يجب أن تتطابق البيانات مع بيانات المواطن على منصة أبشر.

يتم متابعة الطلب عبر (رابط الاستعلام عن حالة أهلية الضمان). يجب في البداية قراءة كافة الشروط والالتزام بها. يكون في البداية قام بالتسجيل في (رابط منصة الدعم والحماية). يبدأ المواطن بالتسجيل في “رابط تقديم الاعتراضات“، أو (رابط اعتراض المطور الجديد). يقوم المستخدم باختيار أيقونة “بدء الخدمة”. يتم الدخول على خدمة الاعتراضات. يكون عليه تسجيل رقم الطلب بمنصة الدعم والحماية عند تقديم الاعتراض. يتم التسجيل والحصول على رقم طلب الاعتراض ثم الخروج.

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