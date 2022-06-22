منصة اعتماد دخول أفراد النفاذ الوطني etimad

منصة اعتماد دخول أفراد، حيث يتوفر أن يتم تسجيل دخول منصة اعتماد بواسطة النفاذ الوطني أفراد، وتعد منصة اعتماد واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، فهي منصة إلكترونية تتبع وزارة المالية بالسعودية، وتعمل علي توفير الكثير من الخِدْمَات المالية والخدمات التجارية لعدد كبير من الجهات الحكومية والمؤسسات والمصانع والشركات الخاصة وغيرها، ويتم ذلك في إطار توافر شراكة فعالة بين القطاعات التجارية وكافة قطاعات العمل الإنتاجية، وتسعي اعتماد إلى تسهيل المعاملات، علاوة إلى ذلك القيام بعملية التوثيق بشكل إلكتروني سريع خلال وقت قصير وقياسي، وسوف نوفر لكم رابط منصة اعتماد دخول أفراد.

منصة اعتماد دخول أفراد

يستطيع جميع الأفراد والجهات العاملة في المملكة العربية السُّعُودية التعامل مع جميع الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها منصة اعتماد، علي أن يتم ذلك عن طريق النفاذ الوطني الموحد بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي التالي: منصة اعتماد.

للدخول للمنصة يجب النقر إلى تبويب (تسجيل الدخول).

ثم الضغط على تسجيل دخول من منصة الأفراد.

يجب أن يتم إدراج البيانات الخاصة بتسجيل الدخول وهي: رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور المسجلة عبر خِدْمَات منصة أبشر. يجب إدخال رمز التحقق المرئي كما هو موضح في الصورة.

ثم النقر علي تأكيد التسجيل للمنصة بواسطة رَقَم التحقق الذي يتم إرساله في رسالة علي الجوال الخاص بالمستفيد.

استعلام الرواتب بمنصة اعتماد

يتوفر أن يتم الاستعلام عن الرواتب لجميع الأفراد في منصة اعتماد عن طريق الخطوات التالية: