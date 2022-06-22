رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول sbis hrsd gov sa

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عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول ؛ حيث اقترب موعد صرف معاش الضمان، لذلك ازداد البحث عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis hrsd gov sa، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لكي تكون البوابة الإلكترونية التي يستخدمها المستفيدون في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، كذلك الاستعلام عن حالة برقم الهوية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المنصة القديمة، وقد أتاحت الوزارة رقم الضمان الاجتماعي للتواصل مع الدعم الفني في حالة واجهة المستخدم مشكلة أثناء دخول المنصة أو تسجيل جديد في الضمان المطور.

رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول

تم تخصيص رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول https://sbis.hrsd.gov.sa، حيث يسجل المستفيد بيانات الحساب الخاص به، ثم يسجل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي تم إنشائها من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين بأقصى فاعلية وجودة ممكنة، حيث كان الهدف الأساسي من الضمان الاجتماعي هو مساعدة بعض الفئات ماديًا واجتماعيًا، من خلال تقديم معاش في صورة راتب شهري، ليس هذا فحسب بل توفير التدريب والتأهيل الذي يمكن تلك الفئات من إيجاد وظيفة مناسبة تحولهم من حالة الاحتياج إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، ولا يتطلب منهم سوى التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد مراجعة الضوابط والشروط.

الضمان الاجتماعي المطور دخول

يستطيع المستفيدين دخول الضمان الاجتماعي المطور بالطريقة الآتية:

ينتقل المستفيد إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور. يبحث عن خيار الدخول. يسجل رقم الهوية وكلمة المرور الذين تم تعيينهم من قبل. يدخل رمز الصورة المرئية بطريقة صحيحة، ثم في النهاية يضغط على زر تسجيل الدخول.

الضمان الاجتماعي المطور دخول عبر النفاذ الوطني

وفرت منصة الدعم والحماية الاجتماعية طريقة أخرى للدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، حيث يفتح المستخدم رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd gov sa، ثم يختار أيقونة تسجيل الدخول، عندها يضغط على الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم يسجل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم التحقق من خلال إدخال رمز التأكيد الذي أرسله النظام إلى الجوال، ثم يضغط على دخول وهنا أصبح متاح أمامه كافة الخدمات التي تضمها المنصة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول

أتاحت الموارد البشرية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكل الفئات المستحقة (الأفراد والأسر الذين ينطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي الجديد)، كالتالي:

افتح رابط الضمان الاجتماعي المطور. اضغط على أيقونة الدخول. اختر تسجيل مستخدم جديد. اكتب بيانات الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم رقم الجوال. أدخل رمز التحقق الذي أرسله النظام إلى رقم الجوال. اضغط على خيار توثيق. تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. تعبئة بيانات طلب التسجيل في الملف الموحد. اختيار أحد برامج الضمان الاجتماعي ثم التقديم عليه. تسجيل بيانات التابعين ثم الإقرار بالموافقة على الشروط.

أبرز الاستفسارات الأسبوعية الخاصة بنظام #الضمان_الاجتماعي_المطور

ولمعرفة المزيد بإمكانك زيارة الرابط : https://t.co/kNrk5tVmSy pic.twitter.com/dTrwHjxHzN — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) أبرز الاستفسارات الأسبوعية الخاصة بنظام #الضمان_الاجتماعي_المطور

ولمعرفة المزيد بإمكانك زيارة الرابط : https://t.co/kNrk5tVmSy pic.twitter.com/dTrwHjxHzN — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) May 22, 2022

في النهاية يضغط المستخدم على أيقونة إرسال الطلب، ثم يمكنه بعد ذلك استخدام رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول في الاستعلام عن حالة الطلب، حيث تبدأ أعمال الدراسة والتقييم والتحقق من أهلية الضمان، ثم تصدر نتائج الأهلية في الشهر التالي للتسجيل، وذلك من خلال رسائل نصية عبر رقم الجوال المسجل في نموذج التقديم.