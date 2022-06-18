السعودية عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 أسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 أعادت مرة أخري إعلان أسباب وفق صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي تويتر التابع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أعادت نشر مستجدات شروط استحقاق الضمان المطور 2022 وذلك بعد زيادة الاستفسار من قبل المواطنين على حساب العناية بالعملاء، كذلك أكدت الوزارة على تمديد التسجيل بالضمان المطور حتى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022، مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 تحديث أسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

في الختام فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي:

أولًا إذا تخلف أحد شروط استحقاق صرف المعاش للمستفيد.

كذلك في حال إذا تم التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة من المستفيد المستقل أو الأسرة وثبت أنها غير صحيحة.

أيضًا في حال إذا ثبت أن المستحق غير ملتزم بخطة تأهيل استحقاق صرف المعاش.

كما يتوقف صرف المعاش في حال وفاة صاحب الاستحقاق.

كذلك يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في حال تنازل المستحق عن المعاش بإرادته.

أيضًا في حال تأخر المستحق مستفيد المعاش من تحديث بياناته في خلال مدة زمنيه أقصاها 30 يوم من تاريخ علمه بضرورة تحديث بياناته الشخصية من قبل الوزارة.

في حال كان المستحق يقيم في إحدى دور الرعاية بالمملكة أو الإيواء أو المراكز العلاجية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في نفس السياق السابق ذكره فلسحب طلب التقديم لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: