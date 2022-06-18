مالم تراه عيناك من قبل : اتفرج بالصور القصر الذهبي الطائر للأمير الوليد بن طلال.. غرف أنيقة وحمامات من مرمر وديكور يفوق الخيال!!

ولنلقي نظرة على عالم الأثرياء من خلال أذواقهم داخل طائراتهم نظرة داخل افخم طائرة خاصة في العالم من إنتاج شركة بوينغ المتخصصة في صنع الطائرات وبالتعاون مع محركات “رولز رويس” الفاخرة, خيال ينتقل إلى الواقع والحقيقة, قام “نايك جليس” بتصوير أكثر من 800 طائرة خاصة، بدءاً من سلسلة 20 لير 400s من طراز بوينغ 747

وطائرة جلف ستريم 200 وحدة وحتى وقتنا الحالي قد شمل التصوير عملاء رؤساء الدول والملوك من اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك والسعودية والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة, كل صورة يلتقطها “نايك جليس” على متن طائرة هي محاولة لرسم المشاهد التي تحيط به، ونقل للمشاعر التي يعيش فيها, المصور “نايك جليس” يتلقى المهام من رؤساء الدول والملوك لإظهار الأذواق الأكثر تكلفة من وجهات النظر المختلفة من جميع أنحاء العالم, لأكثر من ثلاثين عاماً قام “نايك جايكون” مصور شركات الطيران العالمية وأغنى عملاء القطاع الخاص بتصوير الطائرات الخاصة, واعتبرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال سيكون صاحب أفخم طائرة خاصة في العالم، مؤكدة أنه خطا بعالم الطائرات الخاصة إلى مستوى أرفع عالمياً، بطائرته “إيرباص إيه 380″، التي ستتكلف 2 مليار دولار وفي تقرير مصور بمناسبة افتتاح “معرض ومؤتمر الطيران الآسيوي لرجال الأعمال” في مدينة شنغهاي الصينية هذا الأسبوع رصدت الصحيفة عدداً من طائرات رجال الأعمال حول العالم.

ولقد حصلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية على صور سرية لأفخم الطائرات الخاصة في العالم، وحصلت الصحيفة على هذه الصور من “نيك جليس” المصور العالمي المحترف في تصوير الطائرات الخاصة، وتعد هذه الصور سرية ولا يجب الكشف عنها للجمهور، نظرا للبذخ الشديد والترف الذي قد يثير استياء الشعوب, وجاء في مقدمتها أسطول طائرات الأمير السعودي الوليد بن طلال، وطائرة النجم العالمي جاكي شان، ورجل الأعمال دونالد ترامب ويمتلك الوليد بن طلال أكبر أسطول من الطائرات الخاصة، وأكثرها بذخاً، فالعديد من مكوناتها مصنوع من الذهب الخالص، وتحتوي الطائرات على قاعات سينما وحمامات سباحة وقاعات احتفالات، بالإضافة جراجات للسيارات الفارهة أيضاً, ويمتلك طائرة خاصة صغيرة من طراز “هاوكر” بالإضافة إلى أخرى ضخمة من طراز “بوينج 747″، ويبني الآن قصر طائر ضخم من طراز أيرباص, أما رجل الأعمال والكاتب “دونالد ترامب” فيمتلك طائرة خاصة ضخمة اشتراها عام 2010 مقابل 100 مليون دولار من المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت “بول آلان” من طراز “بوينج 757″، ويبلغ ثمنها 100 مليون دولار، وهي في حالتها العادية تتسع لـ 43 راكباً.

وتتميز طائرة ترامب بصنابير الماء وأحزمة المقاعد المصنوعة من الذهب، وأسقف الجلد السويدي، والنجف المصنوع من كريستال ووترفورد, وتضم الطائرة حجرة نوم متميزة مزوَّدة بحمام خاص، وشاشة تليفزيون ضخمة، إلى جانب أنظمة الإضاءة، وتحمل كراسي الطائرة شعار عائلة ترامب الشهير, أما النجم “جاكي شان” فيمتلك طائرة خاصة صغيرة من طراز “إمبارير إس إية” تكفي لنقل 17 شخص فقط، لكنها فخمة للغاية كما أنها تتميز أنها صنعت خصيصاً من أجل جاكي وأسمه وشعاره الخاص مطبوع في كل مكان فيها وعلى جسم الطائرة أيضاً, وحسب الصحيفة فإن شركة بوينج سلمت في بداية هذا الشهر طائرة خاصة من طراز “بوينج 737” لرجل أعمال أمريكي، وتعد النسخة الثانية من هذا الطراز، إلى جانب نسخة أخرى في معرض الصين, ويبلغ ثمن هذه الطائرة نحو 57 مليون دولار، أما الديكورات الخاصة فتعدها شركة مستقلة، لتناسب رجال الأعمال، وتبلغ تكلفتها ما بين 20 و25 مليون دولار، وتحمل الطائرة نحو 19 راكباً، وتطير حوالي 5.600 ميل، أو 12 ساعة دون توقف، قبل أن يعاد تمويلها بالوقود وقالت إنه لا يتخيل رجال الأعمال أنهم سيدفعون 80 مليون دولار عبثاً، فالطائرة مجهَّزة من الداخل بقاعة لعقد المؤتمرات على متنها، وهذه القاعة مزودة بأجهزة كمبيوتر وجوالات ذكية، وأنظمة فيديو وصوت على أعلى مستوى، لإجراء الاتصالات كافة أثناء المؤتمر، كما أنها مزودة بغرف نوم كبيرة وأخرى صغيرة، ومطبخ به أجهزة ميكروويف وثلاجة ومبرد وحاوية جمع قمامة آلية, ولا تعد هذه الطائرة شيئاً يُذكر إلى جانب ما فعله الأمير الوليد بن طلال، الذي خطا بالطائرات الخاصة إلى أعلى مستوى، حين اشترى طائرة من طراز إيرباص “إيه 380” عام 2009، وستبلغ تكلفة الطائرة نحو 500 مليون دولار، قبل أن يتسلمها نهاية عام 2012 فطائرة الأمير الوليد التي تسع في ظروفها العادية نحو 600 راكب، سيُعاد تشكيل تصميماتها الداخلية بلوحات فنية مطلية بالذهب، تكلفتها 60 مليون دولار، إلى جانب غرفة طعام من الرخام وقاعة استقبال تتسع لنحو 25 من مساعديه كما تضم طائرة الوليد المزمعة قاعة عرض سينمائي وصالة لممارسة الألعاب الرياضية وغرف نوم عدة وحماماً تركياً ضخماً.

مؤخراً انتشرت سلسلة الصور من موقع لآخر مما أثار الدهشة والإستغراب وعدم التصديق والإستنكار لدى الكثيرين.