نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية؛ نقدم لكم في هذا التقرير رابط منصة اعتماد وطريقة الاستعلام عن الراتب عن طريق منصة اعتماد حيث يبحث كافة المواطنين في المملكة وخاصة الموظفين عن رابط منصة اعتماد للتسجيل بها والاستفادة من خدماتها فهي منصة إلكترونية قامت وزارة المالية بتوفيرها لتقديم العديد من الخدمات للجهات الحكومية والخاصة وأيضاً للأفراد وذلك لإنشاء شراكة بينهم لخدمة التنمية الإقتصادية.

رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات

تم توفير رابط منصة اعتماد حتى يتمكن المستفيدين من الاستعلام عن الرابط بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة اعتماد من خلال الرابط الرسمي الخاص بها etimad.sa تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. النقر على القائمة ثم اختيار اعتماد أفراد. تدوين رقم الهوية ورمز التحقق. ثم النقر على حقوق الموظفين ثم اختيار الاستعلام عن الراتب والمستحقات. اختيار الشهر الذي تريد الاستعلام عن راتبه. النقر على استعلام ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالشهر.

تسجيل دخول منصة اعتماد أفراد عبر النفاذ الوطني الموحد

يتم تسجيل دخول منصة اعتماد عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى رابط منصة اعتماد. النقر على تسجيل دخول. تحديد اعتماد أفراد. الدخول إلى صفحة النفاذ الوطني. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم السجل التجاري والاسم. ثم تدوين البريد الإلكتروني ورمز التحقق وغيرها من البيانات المطلوبة. الضغط على تسجيل دخول. إذ وجد حساب مشترك في المشتريات والمنافسات يتم إيقاف الدخول. ثم يتم الدخول إلى الحساب في وزارة التجارة.

شروط التسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية السعودية

يوجد بعض النقط التي لابد من الانتباه إليها عند التسجيل في المنصة وتتمثل هذه النقاط في التالي :

لابد من كتابة البيانات بشكل صحيح والتأكد منها.

القيام بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المبرمة عند تسجيل الدخول.

متابعة الشروط باستمرار حيث أنها غير ثابتة وقد تتغير.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات، وكذلك طريقة التسجيل في المنصة كما وضحنا لكم شروط التسجيل في المنصة