نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب المعدل التراكمي الجامعي والفرق بينه وبين الفصلي في السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي السنوي في المملكة العربية السعودية بالتعليم الجامعي مؤشرات على مستوى تحصيل الطالب العلمي في فترات زمنية مختلفة، فيما يلي نستعرض تفاصيل الفرق بين المعدل الفصلي والتراكمي بالمرحلة الدراسية الجامعية، ونلقي الضوء على كيفية احتساب المعدل التراكمي السنوي ولكل سنة 1444 في السعودية.

الفرق بين المعدل الفصلي والتراكمي

حتى نستعرض الفرق بين كل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي، فيجب التعرف على مدلول كل معدل، وهو يتضح كما يلي:

المعدل الفصلي: هو مؤشر على مستوى التحصيل العلمي للطالب في الجامعة بالفصل الدراسي الذي يدرس به.

المعدل التراكمي: فهو مؤشر على مستوى تحصيل الطالب العلمي في سنوات دراسته بالجامعة.

ومن هنا يتضح لنا أن المعدل الفصلي للطالب ما هو إلا جزء من حساب المعدل التراكمي، كما أنه يؤثر على نتيجة المعدل التراكمي لسنوات الدراسة الجامعية.

كما يتم اعتماد معدل الطالب التراكمي كمعيار على مستوى الطالب، ولكنه لا يعتد به كوثيقة رسمية للتعامل مع الجهات المختلفة العامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تطلب الجهات من الطالب حينها استخراج كشف علامات موثق ومعتمد من الجامعة.

كيفية حساب المعدل التراكمي السنوي

يتم احتساب المعدل التراكمي اعتمادًا على المعدل الفصلي، وعدد ساعات المقررات والمواد الدراسية بكل فصل، ويتم حساب المعدل التراكمي من خلال اتباع ما يلي:

يتم ضرب عدد الساعات الفصلية لجميع مقررات الفصل الدراسي في المعدل الفصلي للطالب.

ثم يتم جمع ناتج الضرب لجميع الفصول الدراسية التي حضرها الطالب.

ثم يتم جمع عدد الساعات الدراسية للطالب بجميع المقررات لكافة الفصول الدراسية.

الخطوة التالية يتم قسم الناتج من مجموع نواتج الضرب على إجمالي عدد ساعات الدراسية للطالب بكافة الفصول، ليتم الحصول على المعدل التراكمي بصورة نسبة مئوية.

للحصول على المعدل التراكمي إلى نسبة من 5 يتم ضربه في العدد 5 والقسم على 100.

كيفية احتساب المعدل التراكمي لسنة واحدة

يتم حساب المعدل التراكمي للطالب لسنة واحدة فقط عبر اتباع الآتي: