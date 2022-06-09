نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تعلنُ سعر البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022 بنزين 91 و95 || كم سعر البنزين فى السعودية اليوم الجمعة 10/6/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارامكو تعلنُ سعر البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022. قامت شركة ارامكو بالكشف عن موعد إعلان سعر البنزين عن شهر يونيو للعام ٢٠٢٢، حيث يفترض أن تعلن عن الأسعار في يوم الجمعة الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٢، وستقوم بالإعلان عن سعر بنزين 91 وكذلك بنزين 95 في كافة محطات الوقود والطاقة . ويعتبر هذا الخبر من أكثر الأخبار المتداولة خلال الفترة الحالية بالسعودية وذلك لقرب موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين من خلال شركة ارامكو السعودية والتي ستقوم بالإعلان يوم 10 يونيو 2022م عن أسعار الشهر الجديد. وسوف نستعرض لكم من خلال الأسطر التالية أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022.

سعر البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022

أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2022 نتابعها معكم لحظة بلحظة، حيث يحرص الموقع على اطلاعكم على كل ما هو جديد حول أسعار البنزين في السعودية، وذلك طبقاً لأخر تحديثات قدمتها شركة أرامكو، وهي الشركة المسؤولة عن القيام بطرح أسعار البنزين ومواد الطاقة شهريا، حيث تقوم الشركة في اليوم العاشر كل شهر بطرح احدث أسعار للمواد الخاصة بالطاقة، ويتم العمل بتلك الأسعار ابتداء من اليوم التالي أي يوم الحادي عشر من الشهر الميلادي.

أسعار البنزين في السعودية

يتزايد البحث حول أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2022، وفيما يلي نقدم لحضراتكم احدث اسعار مواد الطاقة و البنزين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك على مستوى الأسعار الخاص بكلا من مواد بنزين 91 ومواد بنزين 95 وفقاً للاخر تحديث صدر بجميع محطات الطاقة والوقود بالمملكة وتكون كالتالي:

يقدر لتر بنزين91بسعر 2.15 ريال سعودي )

يقدر لتر بنزين 95 (بسعر2.30 ريال سعودي

يقدر لتر زيت الديزل بسعر 0.50 ريال سعودي

يقدر لتر زيت الكيروسين بسعر 0.60 ريال سعودي

يقدر لتر غاز المسال بسعر 0.70 ريال سعودي

وجدير بالذكر أن الاسعار التى أشرنا إليها بالأعلى تمثل التعديلات الأخيرة التي قامت بإعلانها شركة ارامكو عن سعر البنزين، وذلك وفقاً للتحديثات المطبقة بشهر مايو الماضي، وسيتم العمل بالأسعار التى تم ذكرها حتى الإعلان عن الأسعار الجديدة لمنتجات الطاقة والوقود في تمام العاشرة من مساء الغد.