نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 الحاصلين على شهادة بكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 القبول الموحد عبر بوابة afca.mod.gov.sa ، في بيان رسمي أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية متمثلة بالقبول الموحد للكليات العسكرية، عن تدشين حملة للجَامعيين وخريجي الثانوية العامة للقبول للعام الدراسي 1443 – 1444 بالكليات العسكرية، ولذلك تم البحث من قبل الكثيرين المتقدمين للتسجيل بالبحث عن رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 القبول الموحد عبر بوابة afca.mod.gov.sa.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444

كشفت اللجنة المركزية “للقبول في وزارة الدفاع” أنها فتحت باب التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد 1444، ووضعت مواعيد التسجيل عبر البوابة الإلكترونية حيث يبدأ التسجيل للجامعيين من حملة شهادة البكالوريوس في صباح يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 والموافق بتاريخ هجري 10/11/1443.

رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 القبول الموحد

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فقد نوهت وزارة الدفاع علي كافة الطلاب الجامعيين الراغبين في التسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية من ضرورة الالتزام بشروط التسجيل، حيث يتم التسجيل علي النحو التالي:

تسجيل الدخول مباشرة إلي بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa .

. يجب اختبار تبويب المتقدمين للتسجيل الجامعيين.

تظهر صفحة بها حقول فارغة يجب تعبئتها بدقة عالية.

بعد التأكد من صحة البيانات يجب النقر علي تبويب تسجيل.

شروط وزارة الدفاع للجامعيين 1444

لمن يرغب في الالتحاق والتسجيل والتقدم بوزارة الدفاع لخريجي الكليات، وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية يجب عليهم الاستفادة من معايير ومتطلبات الشروط والالتزام بها من قبل خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس، وهي كالاتي:

أن يكون المتقدم للترشيح بالقبول من سعودي الأصل. يمكن التقديم لمن هم خارج المملكة العربية السعودية بشرط أن يكون والدهم في مهمة مع الحكومة السعودية. ألا يكون متقاعدًا أو مطرودًا من أي جامعة أو معهد أو كلية أو مركز عسكري. يجب ألا يتجاوز سن مرشح البكالوريا 27 سنة لجميع التخصصات. يعتبر حسن السلوك والسلوك من المتطلبات التي يجب على المتقدمين استيفاؤها. إذا أدين مقدم الطلب بإحدى الجرائم ضد الأمانة والشرف، فلن يتم النظر في أوراقه. إذا تم طرد المرشح أو إزالته من أي من الكليات أو المعاهد العسكرية أو حتى المراكز التابعة لها ، فلن يتم قبول طلبه أيضًا. يجب ألا يتجاوز عمر المرشحين الحاصلين على “البكالوريوس” 27 عامًا لجميع التخصصات، و 30 عامًا “للممارسين العامين والجراحين وأطباء الأسنان”. بالنسبة للعلامة العامة يشترط أن يكون الحد الأدنى “جيد” لحاملي الشهادة الجامعية. ومن أهم المتطلبات أيضًا الحصول على شهادة لاختبارات “قياس” القدرات العامة في التخصصات النظرية. القبول بالجامعات الموحدة التابعة لوزارة الدفاع أن أحد أهم المتطلبات هو ألا يكون المتقدم متزوجًا من “أجنبي”. للتخصصات الطبية يجب الحصول على ترخيص خاص من الهيئة السعودية لجميع التخصصات الصحية والطبية. ضرورة إنهاء فترة امتياز التخصصات الطبية. يجب ألا يعاني المتقدم من أي من الأمراض ” أمراض معدية/ الربو/ الصرع”. يجب ألا يقل ارتفاع الطالب عن 165 سم وأن يكون متوافقاً مع وزنه.

مزايا تقد وزارة الدفاع الضباط الجامعيين

تقدم وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية الكثير من المزايا للأفراد المتقدمين في دورة الضباط، ومن اهم وابرز تلك المزايا التالي:

يجب أن توفر الرسوم الدراسية الكلية أو المركز أو المعهد الذي التحق به الطالب الجامعي لدورة التأهيل العسكري جميع المتطلبات التعليمية التي يحتاجها أثناء الدورة.

الملابس العسكرية سيتم إصدار جميع الملابس العسكرية اللازمة لخريجي الجامعات طوال مدة الدورة التأهيلية.

كذلك الطعام جميع الجهات التي تعقد دورات تدريبية عسكرية لديها صالات طعام تقدم ثلاث وجبات مجانية لطلبة الجامعة وتخضع تلك الوجبات لشروط ومواصفات محددة من قبل لجنة متخصصة.

الإقامة يجب أن توفر الكلية أو المركز أو المعهد الذي يحق لخريج الجامعة الحصول عليه للحصول على دورة تأهيل عسكري إقامة مناسبة في منشآتها طوال مدة دورة التأهيل العسكري.

العلاج الكلية أو المركز أو المعهد الذي يحق لخريج الجامعة الحصول على دورة تأهيل عسكري لخريجي الجامعة يقدم العلاج في المستوصف الموجود هناك أو في أحد مستشفيات القوات المسلحة أثناء التسجيل في الدورة أو أثناءها إجازة وإجازة دراسية.

الراتب يتقاضى الطالب الجامعي علاوة شهرية تعادل نصف الراتب الأساسي الشهري لرتبة ملازم خلال فترة اندماجه.

نوهت وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية بتويتر علي جميع المرشحين للقبول من ضرورة، بدء التسجيل رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1444 القبول الموحد عبر بوابة afca.mod.gov.sa.