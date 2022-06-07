وزارة التعليم السعودية : هذا مـوعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث في جميع مدارس المملكة بعد التعديل الأخير للتقويم الدراسي لهذه الفئات .. لـن تصدق كم عددها؟!! (تعرف عليها)

وحدد لعدد 11 فئة من فئات التعليم المختلفة بالإضافة إلى إعلان تفاصيل امتحانات الترم الثالث بالسعودية ومن الجدير بالذكر أن العديد من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن موعد الاختبارات.

وتعتبر هذه الاختبارات من الأمور الهامة جدًا من أجل معرفة وتقييم مدى اهتمام الطالب وكذلك مستوى تركيزه أثناء الفصل الدراسي وذلك بعد تغيير العام الدراسي من فصلين دراسيين إلى ثلاثة فصول دراسية وذلك بهدف تطور المنظومة التعليمية.

أعلنت الوزارة أن الاختبارات النهائية لعدد 11 فئة ستكون بشكل حضوري وأشارت أن كافة الطلاب مسموح لهم بأداء الاختبارات بالإضافة إلى تحسين مستوى أي مادة تكون درجاتها غير مرضية للطالب، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وزارة التعليم السعودية توضح تفاصيل وموعد الاختبارات النهائية الترم الثالث 1443.

وزارة التربية والتعليم السعودية توضح موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد الاختبارات النهائية للترم الثالث ومن المقرر أن تكون الاختبارات في المواعيد التالية:

موعد اختبارات الفترة الأولى يوم الأحد الموافق 16 رمضان 1443 الموافق 17 أبريل 2022.

موعد اختبارات الفترة الثانية يوم الأحد الموافق 6 ذي القعدة 1443 الموافق 5 يونيو 2022.

موعد اختبارات الفترة الثالثة يوم 20 ذي القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022.

الموعد النهائي للاختبارات السعودية يوم 1 ذو الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022.

موعد إجازة الترم الثالث يوم 1 ذو الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022.

موعد إجازة الترم الثالث للطلاب:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنه من المقرر أن تكون الإجازة النهائية للطلاب يوم 30 يونيو 2022 وأشارت إلى عدد أيام إجازة التيرم الثالث داخل السعودية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن بشكل رسمي.