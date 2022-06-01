رابط التسجيل في حملات الراجحي للحج 1443 المجانية alrajhihaj شروط التقديم رقم “هاتف – وتساب”

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملات الراجحي للحج 1443 المجانية alrajhihaj لأبناء الشيخ عبد العزيز الراجحي والخاصة بتنظيم حملات الحج المجاني 2022 لغير القادرين من أبناء المملكة، حيث يتم توفير رحلات مجانية وإقامات مناسبة لسكن زوار بيت الله الحرام من الفئات الفقيرة من السعوديين من كافة المحافظات، ويتم وضع عدد من الشروط العامة الخاصة بالتقديم في حملات حج الراجحي، وكذلك شروط خاصة بحجاج الداخل ضمن الحملات بالتقيد بشروط وزارة الحج والعمرة للتجمعات بالحج لضمان استمرار الحصول على التصريح، ومع كثافة البحث عن طريقة التسجيل في حملات الراجحي للحج، سنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة التسجيل والشروط التي يجب توافرها، وكذلك وسائل التواصل المباشرة مع الحملة.

رابط التسجيل في حملات الراجحي للحج 1443 المجانية alrajhihaj شروط التقديم

يتابع المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد فتح باب الحج للتقديم للحصول على فرصة لأداء الفرض الخامس من فروض الإسلام، وتقوم وزارة الحج والعمرة إتاحة كافة أنواع الحج لجميع المستويات والطبقات الاجتماعية، من داخل المملكة ومن الخارج أيضا، حيث تتيح المملكة المستويات التالية:

الحج السياحي الذي يكون بالتكلفة الأكبر للحج ويمل خدمات متميزة وقرب المكان من المسجد الحرام في الإقامة.

الحج الاقتصادي وهو الحج منخفض التكاليف الذي يشمل العديد من الخدمات ومكان إقامة مناسب ومريح.

حملات الحج المجانية والتي يتم على نفقة الشركات التي تقوم به، وتسعى فيه تلك الشركات لتوفير السكن والإقامة وطرق السفر المريحة لزوار بيت الله الحرام على نفقتهم الخاصة.

شروط حملات حج الراجحي المجانية 2022

تتيح وزارة الحج والعمرة الحج المجاني لغير القادرين من خلال عدد من الشركات التي يتم الموافق عليها لتقديم تلك الخدمات، ويتم وضع عدد من الشروط التي يجب اتباعها:

يجب على الراغب في التسجيل والموافقة عليه أن يكون من الأعمار بين 18 وحتى 65 عام.

يكون المتقدم خال من الأمراض المزمنة التي تعيق عن الحج.

يتم الحصول على اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كرونا المستحدث.

يجب على المتقدم ألا يكون أدى فريضة الحج من قبل.

أن يكون/ تكون سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر الحاج عن 25 عاماً ، إلا إذا كان محرماً لعائلة يقبل حتى 18 عاماً.

الاستطاعة الجسدية لتأدية مناسك الحج ( أن لا يكون الحاج لديه أي إعاقة )

ألا يكون لديه أي مشاكل صحية أو نفسية.

ألا يكون سبق له الحج حتى ولو كان محرماً أن تكون حاجة فريضة.

إمكانية حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات الرسمية.

توفر رقم جوال خاص ومستقل لكل حاج / حاجة.

حضور الدورة التأهيلية التي تقيمها الجهة المتعاونة.

استكمال إجراءات التسجيل والوثائق اللازمة

الالتزام بقواعد النقل و التفويج للحملة.

تسجيل حملات الراجحي للحج الميسر والمجاني “1443 – 2022”

يقوم صاحب الطلب بالدخول على رابط مؤسسة الراجحي الخيرية. يتم تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية. يقوم بتسجيل الدخول. يتم اتباع كافة خطوات تسجيل الطلب ثم يتم حفظ الطلب وتسجيل الخروج. يقوم بتسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ليتم وصول رسالة القبول للمؤهلين لحملات الحج بالمؤسسة. يمكن الاتصال على الرقم الموحد: 920027768. لمزيد من المعلومات والأخبار يمكن زيارة رابط الحساب الرسمي لحملة الراجحي على توتير. للتواصل عن طريق واتساب رقم: 966531333979.

أهداف حملة الراجحي للحج

تأسست حملة الراجحي الخيرية منذ أكثر من خمسون عاماً، وتحديداً في العام 1391، وذلك بهدف تقديم الجهد للحجاج لتحقيق الثواب والأجر لأصحاب الوقف الآباء المؤسسين، وذلك وفقاً للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، “أما عن المؤسسين لحملات الراجحي فهم كالتالي:

صالح بن عبد العزيز الراجحي الشيخ

عبد الله بن عبد العزيز الراجحي

سليمان بن عبد العزيز الراجحي

محمد بن عبد العزيز الراجحي

هذا وقد حرصت حملة الراجحي الخيرية علي اتباع كافة الوسائل التي تجمع بين العلم والإبداع في مجالات الأعمال الخيرية، وفق لإدارة من أصحاب المهارات والكفاءات من أصحاب المواهب والقدرات الشخصية، هذا وتتبع حملة الراجحي الخيرية الأحدث من التقنيات الإدارية، وذلك من خلال التخطيط السليم، كما تبذل إدارة الحملة قصارى جهدها لتقديم أرقى و أفضل الخدمات للحجاج.