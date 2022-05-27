نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيارة العائلية لأقارب المقيمين 2022 الشروط اللازمة لها وخطوات دفع الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيارة العائلية لأقارب المقيمين 2022 ، يبحث العديد من المقيمين في المملكة عن تفاصيل الزيارة العائلية لأقارب المقيمين من أجل القدرة على استضافة أهاليهم وذويهم لقضاء بعض الوقت معهم في المملكة، حيث حددت المملكة عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل القدرة على عمل زيارة عائلية لأقارب المقيمين بالإضافة إلى عدد من الرسوم التي يتم دفعها بناء على الضوابط التي حددتها وزارة الخارجية، علمًا بأنه يمكن للجميع تقديم طلب الزيارة العائلية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للجهات المختصة مع معرفة أن الرسوم لتلك الزيارة متغيرة وغير ثابتة وتختلف بين كل حين وآخر.

الزيارة العائلية لأقارب المقيمين 2022

اشترطت وزارة الخارجية السعودية أنه في حالة عمل طلب زيارة عائلية لابد من القيام بتسديد قيمة الرسوم والتي تختلف حسب المصرف الذي يتم التعامل معه، كما حددت قيمة الرسوم التي يجب القيام بدفعها وهي :

رسوم الزيارة العائلية من 13/90 يوم قيمتها 2000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة ل 6 أشهر تبلغ قيمتها 3000 ريال سعودي.

قيمة رسوم الزيارة لمدة عام كامل 8000 ريال سعودي للفرد.

سداد الرسوم عبر منصة إنجاز

وأتاحت المملكة إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا عبر منصة إنجاز والتي توفر العديد من الخدمات لتوفير الوقت والجهد للمقيمين منها سداد رسوم الزيارة العائلية ودفع الفواتير المتنوعة للمؤسسات عن طريق أكثر من وسيلة دفع ليختار منها الفرد ما تتناسب معه، ويمكن بعد سداد الرسوم عبر المنصة طباعة الإيصال والاحتفاظ به.

ويمكن سداد الرسوم عن طريق إتباع الخطوات التالية :

الدخول على رابط منصة إنجاز عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول بكتابة البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة الأفراد، تأشيرة دخول.

قراءة الشروط والأحكام جيدًا ثم الضغط على موافق.

كتابة المعلومات المطلوبة في أماكنها الصحيحة.

سوف تفتح صفحة جديدة بعنوان القيمة المطلوبة للرسوم، رقم الطلب.

يجب اختيار طريقة الدفع وكتابة البيانات.

الضغط على موافق لإعطاء الأمر لطباعة الإيصال.

شروط تقديم زيارة عائلية

وأعلنت المملكة عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المقيمين وفقًا لضوابط الخارجية السعودية، من أجل القدرة على طلب زيارة عائلية، وتلك الشروط هي: