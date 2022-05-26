مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 – 2023 والشروط المطلوبة

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 – 2023 تشغل العاملين بمجال التدريس في المملكة العربية السعودية. حيث أن الرخصة المهنية للمعلمين تعد إثبات من هيئة تقويم التدريب والتعليم إذ يعتبر حامل هذه الرخصة مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم ولهذا السبب يبحث المعلمين عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وكذلك شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين وخطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين. وخلال هذا الموضوع نرصد كل ما يسأل عنه المعلمين في المملكة العربية السعودية .

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 – 2023. وهي كما يلي:

إذا كانت فترة واحدة “التخصصي” ونوع الاختبار ورقي باللغة العربية للجنسين. ستكون فترة التسجيل المبكر من 29 نوفمبر 2021 حتى 2 يناير 2022. وفترة الاختبار من 20 فبراير 2022 حتى 26 فبراير 2022.

إذا كانت فترة واحدة “التخصصي” ونوع الاختبار محوسب باللغة العربية للجنسين. ستكون فترة التسجيل المبكر من 29 نوفمبر 2021 حتى 2 يناير 2022. وفترة الاختبار من 6 فبراير 2022 حتى 16 فبراير 2022.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

وضعت هيئة التعليم والتقويم والتدريب في المملكة العربية السعودية شروطً الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 2022. وتنص الشروط على:

– أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المناسب وفق شروط الجهة المعنية.

يكون لدى المتقدم وثيقة تُثبت استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية.

توفر الاختبارات المهنية السارية الصلاحية وهي الاختبار التربوية العامة والاختبارات التخصصية وكذلك تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى.

يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصُّصي) وذلك للتقدم بطلب إصدار الرخصة المهنية للمعلمين.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وضعت خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وهي كما يلي: