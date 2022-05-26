نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في التعداد السكاني ١٤٤٣ وتمديد التسجيل حتى 31 مايو في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في التعداد السكاني 2022، شارك في تعداد السعودية 2022 من خلال الدخول في التعداد عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في خدمة النفاذ الوطني الموحد، ليتم الاستفادة من المعلومات المتوفرة في أبشر الخاص بك وتعبئة استمارة التعداد بشكل اسرع
نبهت الهيئة العامة للإحصاء انها كانت استقبلت التسجيل في التعداد السكاني وتم تمديد الفترة لغاية 31 مايو،
رابط التعداد السكاني 2022
ينبغي على المواطن تعبئة استمارة العد الذاتي من خلال الرابط التالي https://survey.saudicensus.sa/ar
وللاستفسارات او الدعم الفني يرجى التواصل على الرقم المقدم من الهية العامة للإحصاء 920020081
كيفية التسجيل في التعداد السكاني الذاتي ١٤٤٣ بالمملكة السعودية
إبدا في تسجيل الدخول في موقع التعداد بالربط بالنفاذ الوطني حيث يتعين كتابة إسم المستخدم وكلمة السر الموجودة في أبشر الخاص بك، ليتم ملئ استمارة العد بتأكيدك العنوان السكني عبر الخريطة، وتحديد افراد الاسرة الذين يقطنون بالمسكن بنفس العنوان، وإكمال استمارة الخصائص السكنية للمسكن.
تسلسل خطوات التسجيل في التعداد السكاني في المملكة السعودية
بمجرد تسجيل الدخول من خلال رابط التعداد السكاني سجل هاتفك والبريد الالكتروني مثلما تم إرشادك على الشاشة.
دعنا نخبرك عن الخطوة التالية المتمثلة في إعادة إدخال كود التحقق المرسل على جوالك الذي سجلت به.
أنت الآن يتعين عليك تعبئة نموذج الاستمارات الثلاث كما تظهر وهي استمارة العنوان السكني، واستمارة افراد الاسرة، استمارة خصائص السكن للمسكن
ستقوم من خلال موقع التعداد السكاني كما تم شرحه بنفس العملية لكل فرد من افراد الأسرة على نفس العنوان.
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