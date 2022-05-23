نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وموعد نزول الضمان يونيو 2022 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وموعد نزول الضمان المطور لشهر يونيو 2022 هو محل بحث كبير من قبل المستفيدين، حيث يبحث الكثير من المستفيدين في نظام الضمان القديم عن شروط استحقاق الضمان الجديد 1443، وذلك للتحويل على نظام الضمان الجديد والاستفادة من دعم بعد أن قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديد فترة التسجيل للمستفيدين القدامى.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 هو من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك منذ الإعلان عن الضمان الجديد، ويتم التقديم للاستفادة من دعم الضمان المطور إلكترونياً عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، لذلك سوف نترك لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التسجيل، وكذلك شروط الضمان المطور 1443 وموعد صرف الضمان لشهر ذو القعدة 1443.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص دائماً على توفير الدعم اللازم للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، وذلك بتوجيهات سامية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، حيث تولي المملكة هذه الفئات اهتمام كبير وتقدم لهم الدعم اللازم عبر العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل والاستفادة من دعم الضمان الشهري. وهذه الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مقيم داخل المملكة. وكذلك ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء. وألا يكون دخل المتقدم يفوق الحد الأدنى المحتسب للضمان وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد من أفراد الأسرة. كما يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات الدالة على استحقاقه للضمان. مع ضرورة الالتزام بخطة الوزارة الخاصة بالتسجيل في منصات العمل للشباب القادر على العمل.

عداد نزول راتب الضمان لشهر ذو القعدة 1443

موعد نزول الضمان لشهر يونيو 2022

قامت وزارة الموارد البشرية بتثبيت موعد صرف الضمان الجديد ليوافق اليوم الأول من كل شهر ميلادي. لذلك فإن موعد نزول الضمان المطور لهذا الشهر يونيو هو يوم الأربعاء 02\11\1443 الموافق 01\06\2022.

رابط تسجيل الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa

يتم التسجيل في الضمان المطور الجديد إلكترونياً عن طريق الولوج إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وتسجيل البيانات المطلوبة مع رفع جميع المستندات الدالة على استحقاق الضمان. وسوف تقوم اللجنة المسؤولة عن مراجعة الطلبات ببحث الطلب وفي حالة الموافقة سيتم إدراجك ضمن المستحقين للضمان الجديد.