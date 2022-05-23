نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سناب” متى ينزل الضمان المطور لشهر شوال “مايو” sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم متى ينزل الضمان المطور لشهر شوال، حيث يشغل هذا السؤال بال مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات المسجلين في نظام الضمان المطور والمستفيدين منه بالفعل، وهذا سواء كانوا مسجلين كافراد أو بأسرة، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين كافة التفاصيل بخصوص موعد نزول الضمان المطور هذا الشهر في حسابات المستفيدين، وكيف تقومون بالاستعلام عن أهليتكم هذا الشهر وما هو المبلغ الذي ستحصلون عليه، كل هذا سنشرحه لكم هنا في موقعكم ثقفني في هذا المقال، فتابع معي عزيزي المستفيد.

ايداع الضمان المطور

ويستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور مئات الآلاف من الأسر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم عمل هذا النظام لمساعدة الأسر السعودية والأفراد على تحمل أعباء المعيشة التي تتزايد يوما بعد يوم، ويشمل الضمان المطور ملايين المواطنين في المملكة الذين ينتظرون راتب المعاش الخاص بهم هذا الشهر.

وبدأت الوزارة في إيداع رواتب الضمان المستفيدين وهذا منذ شهر يناير الماضي، حيث تم إيداع أول دفعة للمستفيدين الأوائل، ومن خلال خبرتنا مع الدفعات السابقة، فقد أدركنا أنه لا يوجد موعد محدد لصرف الضمان، ولكن يوجد فترة مؤكده يصرف فيها الضمان، فتابعوا معنا.

متى ينزل الضمان المطور لشهر شوال

وينتظر الأشخاص رواتبهم لهذا الشهر الموافق هجريا شوال 1443، والموافق ميلاديا مايو 2022، وقد قام سفير الضمان الاجتماعي الشهر في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي بعمل تغريدة بخصوص توقعات صرف الضمان المطور في الساعات الماضية.