تسجيل دخول منصة استطلاع istitlaa شارك برأيك

تسجيل دخول منصة استطلاع، حيث تعد منصة استطلاع منصة إلكترونية موحدة تعد تابعة إلى المركز الوطني للتنافسية الخاصة باستطلاع آراء الجميع بالإضافة إلى استطلاع رأي القطاع الخاص وكافة الجهات الحكومية، وذلك فيما يخص تنفيذ اللوائح والأنظمة وما ترتب علي حكمها والتي تصدر عن الجهات الحكومية والتي تتعلق بالبيئة الاقتصادية أو التنموية، وتهدف منصة استطلاع إلى تمكين ومساعدة الأفراد وجميع المنضمين للقطاع الخاص وكافة الجهات الحكومية من إبداء الآراء والمرئيات وتوضيح أي ملحوظات بشأن المشروعات القائمة ذات الصلة والمرتبطة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، ومن خلال خطوات إلكترونية سوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة استطلاع.

تسجيل دخول منصة استطلاع

تساهم منصة استطلاع في توفير بيئة استثمارية تتميز بالأمان والاستقرار، وذلك بواسطة تمكين العموم وكل ما يخص القطاع الخاص من المشاركة وإظهار وإبداء الرأي بكل ما يتعلق بالمشروعات المُقترحة قبل العمل علي إقرارها، مع العلم بأنه لا يتم الحصول أو تقاضي أي رسوم نظير إبداء العموم أو فيما يخص الجهات الحكومية للمرئيات على جميع المشروعات التي يتم طرحها للاستطلاع عبر المنصة، علي أن يتم تسجيل دخول منصة استطلاع بهذه الخطوات:

يجب الدخول مباشرة من خلال رابط الدخول التالي: منصة استطلاع.

من أعلي الصفحة يتم النقر علي الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

تحديد الدخول للمنصة بكلمة المرور أو من خلال تطبيق نفاذ الخاص بالجوالات الذكية.

سوف يتم التحويل لصفحة مخصصة تخص استطلاع آراء القطاعات المختلفة بالمملكة.

تحديد القطاع الذي يرغب المستخدم في المشاركة به.

ثم النقر علي بداية الاستطلاع ومتابعة جميع الخطوات الإلكترونية التي تطلبها المنصة في إبداء الرأي.

طرق التواصل مع منصة استطلاع

توفر منصة استطلاع الإلكترونية عدة خدمات من أجل سرعة التواصل مع المنصة، حيث يمكن من خلال الرَّقَم الموحد المجاني التالي 199077 التواصل مع المنصة خلال أوقات العمل الرسمية التي تبدأ من يوم الأحد حتي نهاية دوام يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً حتي 8 مساءً، ويمكن أيضاً بكل سهولة التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي ​istitlaa​@ncc.gov.sa وذلك خلال أوقات العمل الرسمية الخاصة بالمنصة.