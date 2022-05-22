سيارة رنج روفر سبورت 2023 بمواصفات جديدة الجيل الثالث الموديل الأحدث كليا من الطراز الرياضي لأشهر ماركات السيارات في العالم، كمان أنها سيارة تتخطى جميع الطرق الوعرة، حظيت سيارة رنج روفر سبورت بتصميم أكثر تطوراً وحداثة من الطرازات السابقة، فقد تم تزويدها بتقنيات مبتكرة عززت من قدرتها، كما تتميز السيارة بخطوط خلفية بارزة وأضواء ناعمة للغاية تنسجم مع السيارة، تحتوي السيارة على جناح خلفي أكبر من نظيره الأمامي وسقف رياضي مائل قليلاً، وتلقى السيارة اهتمام كبير في الأسواق السعودية من حيث المواصفات العالمية التي تتناسب مع أسعارها من حيث الأمان والإمكانيات وكذلك التصميم المختلف عن الجيل الثاني، وتأتي رنج روفر إلى جانب العديد من السيارات المهمة في الأسواق من سيارة تويوتا سوبرا الرياضية وسيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت وغيرها الكثير.

سيارة رنج روفر سبورت 2023 بمواصفات جديدة

المصابيح أكثر حدة وارفع وتم توصيلها مع الشبك العلوي بعد تصغيره. تم تحسين الواجهة الخارجية للسيارة وتزويدها بالمصابيح الأمامية لتصبح على خط واحد. تقسيم فتحة التهوية لجزئين أما فتحة التهوية الموجودة خلف الإطارات الأمامية ظلت كما هي. محرك V6 هايبرد ومحرك V8 بقوة 530 حصاناً اي أعلى عزم دوران حتى 550 نيوتن متر. نظام صوتي فاخر من 29 سماعة و شاشة عدادات كبيرة قياس 13.7 بوصة . نظام التحكم المدمج في الشاسيه الذي يوفّر درجات أعلى من المرونة على الطريق أدخال مزيج من القماش والجلد على مقاعد السيارة بألوان متداخلة رائعة. الاسطمبات الخلفية تم تغييرها فأصبحت ارفع لتتماشى مع المصابيح الأمامية. مقاعد مزودة بأكثر من 22 وضعية تعمل بشكل كهربائي ومساحة إضافية للأرجل. صلابة الالتواء عالية جدًا تصل إلى 35٪ مقارنة بالسيارات الأخرى. محركات 6 سلندر بنزين وديزل متعددة، ومحرك هجين بالقابس، نظام التعليق الهوائي الإلكتروني لتقليل السحب الديناميكي الهوائي. نظام الثبات والتحكم في الثبات عند الانقلاب (RSC).

أسعار سيارة رنج روفر 2023 الجيل الثالث

تختلف سعر كل فئه من فئات السيارة على حسب الموديل والامكانيات والمواصفات التي تميزها: