موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بعد التعديل الجديد لهذا الشهر مايو 2022

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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر مايو 2022 التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية طبقاً للمواعيد الرسمية المحددة طوال العام الجاري، دائما ما يتساءل الكثيرون من مستفيدي الضمان الاجتماعي في هذا التوقيت من كل شهر عن يوم صرف الضمان الاجتماعي، الذي أحد أهم برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى تحسين مستوي المعيشة وتخفيف العبء وتوفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي وأسرته والنهوض بالدولة للأفضل والرؤية المستقبلية الباهرة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر مايو 2022

يبحث الكثير من المواطنين السعودين الذي لهم الحق في الحصول علي راتب الضمان الاجتماعي المطور عن موعد صرف رواتب الضمان كل شهر، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن ذلك الموعد والذي يبدأ من يوم الثلاثاء الأول من ذي لقعدة 1443 الذي يوافق 31 مايو ٢٠٢٢.

كيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

الدخول علي المنصة الإلكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

في الموقع الرسمي بالمملكة. النقر علي تسجيل جديد.

يتوجب تسجيل وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وبطريقة صحيحة.

القيام بقراءة الشروط والأحكام والتصديق عليها بالموافقة.

التسجيل بكتابة بيانات الفرد والأسرة وجميع الأملاك.

القيام بتدوين وتسجيل الحساب البنكي باسم الشخص المستفيد وان يكون الحساب نشط حتي يتم التسجيل بالضمان الجديد.

الضغط علي تقديم طلب التسجيل بعد المراجعة و التأكد من جميع البيانات.

الرقم الخاص بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم خاص يكون موحد ليتم من خلاله التواصل والاستعلام عن تقديم الشكاوى والأفكار الجديدة الخاصة بالتأمين الاجتماعي الجديد ويمكن الاتصال من خلال هذا الرقم ١٩٩١١.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ه‍

أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية المتزوجة من غير السعودي.

يشترط أن يكون سعودي الجنسية أو مقيم بصفة دائم في دولة السعودية.

المطلقة والأراملة الغير سعودية التي تكون متزوجة من سعودي ولدية أبناء سعودين.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور والجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد قيمة راتب الضمان على أساس عدد الأفراد كالتالي:

إذا كانت الأسرة تعول شخص واحد فيحصل على ٢٥٧٠ ريال سعودي شهريا.

أما إذا كانت تعول عدد أربع أشخاص فتحصل على مبلغ ٣١٤٠ ريال سعودي.

الأسرة التي تعول خمس أشخاص فتحصل على راتب ٣٧١٠ ريال سعودي.

أما الأسرة المكونة من ست أفراد لها الحق في صرف مبلغ ٤٢٨٠ ريال سعودي شهريا.

إلى هنا وصلنا لختام شرح توقيت صرف الضمان الاجتماعي بعد التعديل الجديد لهذا الشهر مايو 2022.