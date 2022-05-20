نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 وشروط التقديم والقبول في المقال التالي

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 وشروط التقديم والقبول حيث اعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل وشروط التسجيل في الكلية التقنية للعام الدراسي الجديد 1444 حيث تحظي تلك الاخبار الخاصة بالتسجيل في الكلية التقنية باهتمام الشباب السعودي للإلتحاق بتلك الكلية سواء لمراحل الدبلوم او مرحلة البكالوريوس لذلك سنتطرق في المقال بتفاصيل التسجيل في الكلية التقنية 1444 وشروطها المطلوبة ومواعيد التسجيل في الكلية التقنية. شروط التقديم في الكلية التقنية 1444 يجب أولا ان يكون المتقدم للتسجيل في الكلية التقنية سعودي الجنسية.

كذلك يجب أن يتوفر المؤهل العلمي المطلوب للالتحاق بأحد التخصصات التي يرغب في التسجيل بها.

ثم يجب أن لا يتجاوز تاريخ الحصول علي المؤهل مدة خمسة سنوات في موعد التقديم بالكلية التقنية.

أيضا يجب ان لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثون عام وذلك في موعد بداية بدء الدراسة بالكلية. مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 موعد تقديم الكلية التقنية وفق ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة حيث سيتم فتح باب القبول للالتحاق بالكلية التقنية في المواعيد التالية:

أولا موعد التقديم على البرامج الخاصة للبنات يبدأ من يوم الاحد الموافق الثالث من شهر ربيع الآخر 1443 الموافق السابع من نوفمبر 2022.

ثم ينتهي موعد التسجيل علي البرامج الخاصة للبنات في موعد السادس عشر من نوفمبر 2022 ميلاديا والموافق الحادي عشر من ربيع الآخر 1443.

أيضا موعد فتح باب التسجيل في البكالوريوس للبنين سيكون بداية من يوم الأحد الموافق الثالث من ربيع الآخر 1443 الموافق ميلاديا السابع من نوفمبر 2022.

كذلك موعد انتهاء التسجيل في الكلية التقنية للبنين يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر هجري الموافق ميلاديا السادس من نوفمبر 2022. خطوات التقديم في الكلية التقنية 1444 أولا يجب الدخول على رابط بوابة القبول الموحد.

ثم الضغط علي خيار متقدم جديد.

وبعد ذلك انشاء حساب علي بوابة القبول الموحد في حالة عدم وجود حساب.

أيضا كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري ثم رقم الجوال وإعادة إدخاله بالإضافة الي البريد الإلكتروني.

ثم بدء تفعيل الحساب وإعادة الدخول للبوابة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك الضغط على تسجيل الكلية التقنية وتحديد الكلية المطلوبة.

واستكمال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة في البوابة للانتهاء من طريقة التسجيل في الكلية التقنية 1444. عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 وشروط التقديم والقبول - ثقفني

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