الإعفاء من سداد قروض بنك الراجحي بالسعودية الشروط والأوراق المطلوبة

أصدر بنك الراجحي السعودي في شهر يونيو الماضي قرار أسعد كثير من المواطنين داخل المملكة، فقد نص القرار على إعفاء عملاء البنك من سداد باقي أقساط القروض المتبقية على المواطنين المتعثرين، وذلك وفقاً شروط وضوابط محددة أوضحها البنك، وقد جاء القرار بنك على أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود”.

شروط إعفاء سداد باقي أقساط قروض بنك الراجحي

أوضح بنك الراجحي بعض الضوابط والشروط التي تستوجب إعفاء المواطنين من سداد باقي أقساط القروض وتتمثل في:

في حالة الوفاة، فقد قدم البنك وثيقة بنكية جديدة أطلق عليها وثيقة التأمين التكافلي وتخص إعفاء العميل من سددا باقي أقساط القرض في حالة الوفاة. حالات الإصابة بالإعاقة التي تجعل العميل غير قادر على العمل، وذلك وفقاً لقرار إدارة البنك بالنظر في المشكلات والأسباب التي يقدمها العملاء لطلب الإعفاء من سداد أقساط القروض. في حالات التعرض لضائقة مالية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها في طلب الإعفاء من سداد أقساط قروض بنك الراجحي

تتمثل الأوراق المطلوب تقديمها وإرفاقها مع طلب الإعفاء من سددا أقساط قروض بنك الراجحي في:

الهوية الشخصية الخاصة بالعميل. الأوراق والمستندات الخاصة بالدفعات المتبقية ولم يتم دفعها. توضيح سبب التعثر عن دفع باقي أقساط القرض.

طريقة وخطوات تقديم طلب إعفاء سداد أقساط قرض الراجحي

الدخول على الموقع الرسمي بنك الراجحي.

اتباع الخطوات الخاصة بالقروض.

تقديم صورة من الهوية الشخصية الخاصة بالعميل.

إرسال صورة من جهة العمل تتضمن المسمى الوظيفي والراتب الشهري.

تقديم طلب بإعفاء سداد باقي أقساط قرض الراجحي الخاص بالعميل.

إرفاق المستندات المطلوبة والتي سبق وتم ذكرها.

حالات رفض طلب الإعفاء من سداد أقساط قرض الراجحي

حالات الانتحار. وفاة العميل بسبب إدمان المخدرات. إدمان الكحوليات التي تسبب الوفاة. الوفاة نتيجة الألعاب الخطيرة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل التفاصيل الخاصة بالإعفاء من سداد أقساط قروض بنك الراجحي السعودي، بالإضافة للأوراق اللازم تقديمها وحالات الإعفاء المقبولة والغير مقبولة، وخطوات تقديم طلب الإعفاء، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم.