نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اخبار الضمان الاجتماعي” استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب في الموقع الرسمي hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة عمل استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي، حيث ما زال الكثير من الأشخاص المقدمين على المساعدة المقطوعة ينتظرون الرد على طلبهم المقدم، حيث كان التقديم على المساعدة المقطوعة متاحا منذ العديد من الأشهر، وقد قام العديد من الأشخاص بالتقديم عليها قبل إغلاق التسجيل بشكل نهائي حتى أجل غير مسمى، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تستعلم عن حالة طلبك، وما هي بدائل الحصول على دعم مالي غير المساعدة المقطوعة في حال اذا كنت محتاج لها، فتابع معنا عزيزي المتابع الغالي.

ما هي المساعدة المقطوعة

وأما بالنسبة للمساعدة المقطوعة في حالة اذا كانت هذه أول مرة تقرأ عنها، فهي عبارة عن منحة مالية كانت تقدم من الدولة للمواطنين الأشد احتياجا، وهي ليست قرضا بالمناسبة أو دينا، ولكنه كان يتم تقديمها للمواطن المستحق مرة واحدة فقط ولا يحصل عليها أكثر من مرة لهذا سميت بالمقطوعة.

وهي كانت من أحد برامج الضمان الاجتماعي قبل ان يتم إغلاق التقديم عليها، وتقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، فتابعوا معنا.

التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا

وأما بالنسبة للتقديم، فللأسف تم إغلاق كافة طرق التقديم، حيث كان يتم التقديم بطريقتين الأولى من خلال الذهاب إلى أحد مكاتب الوزارة وعمل طلب ورقي، والأخيرة كانت إلكترونيا عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وهذا المقال للاستعلام للمتقدمين فقط، أما في حالة اذا كنت غير مقدمين وتريدون الاستفادة من دعم من الدولة، فهناك العديد من الحلول وهي:

رابط استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وسنتابع معكم طريقة الاستعلام عن حالة طلبكم بالمساعدة المقطوعة، حيث إنه ينتظرها المئات من المواطنين ويتابعونها بشكل يومي، وننصحكم بالتقديم في أحد الحلول التي أخبرناكم بها بالأعلى، ولكن يمكنكم عمل استعلامكم على أمل الرد بالخطوات التالية: