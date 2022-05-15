كم باقي على يوم عرفة 2022 وعادات المسلمين في عيد الاضحى

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عمر شويل - جدة كم باقي على يوم عرفة 2022 ؛ يوم عرفة من ضمن الايام المميزة لدى المسلمين في شتى بقاع الأرض ويبدأ المسلمين بعد انتهاء عيد الفطر المبارك في البحث عن معرفة كم باقي على يوم عرفة حيث أنه يفصل عيد الفطر عن يوم عرفة شهرين وعشرة أيام فقط ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كم باقي على يوم عرفة 2022.

كم باقي على يوم عرفة 2022

يوم الجمعة الموافق (8 / 7 / 2022) ميلادي والتاسع من شهر ذي الحجة الموافق الثامن من شهر يوليو 2022 هو يوم عرفة حيث أن يوم عرفة هو اليوم الذي يالية عيد الأضحى المبارك مباشرة والذي يقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج بالوقوف على جبل عرفات لذلك يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة لدى المسلمين كما يطلق المسلمين على هذا اليوم بيوم الوقفة ومن السنة النبوية أن المسلمين يقومون بصيام يوم عرفة قسوة برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1443

تقوم لجان الرصد في المملكة العربية السعودية القيام باستطلاع هلال شهر ذي الحجة في يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة حيث أنه في حالة ثبوت رؤية الهلال يكون يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة هو آخر يوم في الشهر ويكون اليوم التالي هو أول أيام العشر الاوائل من شهر ذي الحجة الذي يكون اليوم العاشر لها هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام والخاص بالمملكة

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام ؛ تختلف ايام الإجازات حسب كل جهة من الجهات الحكومية السعودية حيث تبدأ إجازة البنوك من يوم السادس من شهر يوليو وتنتهي في يوم الثالث عشر أيضاً من شهر يوليو.

اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص ؛ أما بالنسبة للإجازة الخاصة بالقطاع الخاص سوف تبدأ من يوم الثامن من شهر يوليو2022 الموافق يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة وتستمر الإجازة لمدة أربعة أيام كي تنتهي في يوم الحادي عشر من شهر يوليو 2022 وهو الموافق الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

عادات المسلمين في عيد الأضحى المبارك

توجد بعض الآداب والسنن الذي يقوم به المسلمين في عيد الأضحى المبارك وهذه السنن تتمثل في الآتي:

يقوم المسلمون في هذا اليوم بالاغتسال والتطيب وارتداء الملابس النظيفة الجميلة.

التكبير والذهاب إلى المساجد لأداء صلاة العيد.

ومن السنة النبوية أن يتم الذهاب إلى المسجد من مكان والعودة من مكان آخر.

وبعد صلاة العيد يقوم المسلمون بذبح الاضحية وتوزيعها.

تبادل التهاني بعيد الأضحى بين المسلمين وبعضهم.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على كم باقي على يوم عرفة 2022 كما أننا قمنا بالتعرف على أيام الإجازات الرسمية التي تخص كل من القطاعين العام والخاص كما قمنا بذكر بعض السنن النبوية التي يجب أن يقوم بها المسلمون في عيد الأضحى المبارك.