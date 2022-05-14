إلحق العرض.. كيفية شراء لابتوب من مكتبة جرير وأخذ الثاني بنصف السعر

وفرت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، عرض شراء لاب توب آيسر بجميع الإمكانيات التي تلبي جميع احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة، العاملين في القطاعات المختلفة، مع إمكانية شراء جهاز والحصول على جهاز آخر بنصف الثمن بشرط أن يكون سعر الجهاز الثاني بسعر الجهاز الأول أو أقل، ليستفيد العميل من هذا العرض الذي ينتهي يوم الأحد 15 مايو 2022م، وتأسست مكتبة جرير في الرياض عام 1974، وفي الثمانينيات، افتتحت فرعها الثاني في الرياض، ثم الفرع الثالث في التسعينات، وهي شركة رائدة في الشرق الأوسط في مجال منتجات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات واللوازم المكتبية والكتب، وفي عام 2002، أصبحت شركة مساهمة، وأدرجت في السوق المالية السعودية (تداول) في عام 2003، ويبلغ رأس مالها الحالي 1.20 مليار ريال سعودي، وتعمل في تجارتي التجزئة والجملة في السعودية ودول مجلس التعاون.

كيفية شراء لابتوب من مكتبة جرير وأخذ الثاني بنصف السعر

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، الاستفادة من عرض شراء لاب توب آيسر من جرير والحصول على جهاز لاب توب آخر بنصف الثمن، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط أجهزة آيسر عبر الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير السعودية. اختيار الجهاز الذي نرغب في شرائه على حسب الإمكانيات. إضافة الجهاز إلى السلة، وإتمام عملية الشراء بالبطاقة الائتمانية.

شروط عرض مكتبة جرير على لاب توب وأخذ الثاني بنصف السعر

وحددت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، عددًا من الضوابط والشروط الخاصة بعرض شراء جهاز لاب توب من acer والحصول على جهاز آخر بنصف الثمن، وذلك على النحو التالي:

الحصول على خصم 50% على اللاب توب الثاني عند شراء أصناف مختارة من لاب توبات آيسر.

يسري عرض خصم 50% على المنتج الأقل سعرًا.

ويسري العرض في موقع جرير الإلكتروني ومعارض جرير في السعودية فقط.

تطبق الشروط والأحكام العامة التابعة لمكتبة جرير.

كما يبدأ العرض من 12 مايو 2022 حتى 15 مايو 2022.

وفي حالة أردت معرفة المزيد بشأن العرض أو أي تفاصيل أخرى خاصة بعروض مكتبة جرير، يُمكنك الإتصال على الرقم الموحد لمكتبة جرير وهو 920000089.