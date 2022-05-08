مواصفات سيارة تويوتا سوبرا الرياضية وأسعارها في الأسواق السعودية

مواصفات سيارة تويوتا سوبرا الرياضية التي تعد من اهم ماركات السيارات المتاحة في الأسواق السعودية للسيارات بميزاتها مواصفاتها وكذلك الأسعار، بالإضافة إلى أن تويوتا أضافت مجموعة من التحسينات تهدف إلى تعزيز تجربة قيادة أفضل، وهي واحدة من أكبر الشركات التي تشجع اعتماد السيارات الهجينة في جميع أنحاء العالم، تعتبر تويوتا أيضًا رائدة في سوق السيارات العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية، حيث عملت العلامة على ترقية جميع أنظمة السيارة، كما يوجد نظام التحكم في الثبات ونظام التحكم في الجر، ونظام مكافحة التدحرج بطريقة تكيفية للعمل مع ناقل الحركة اليدوي الجديد، وتتميز بتحكم محسّن في عزم دوران المحرك للسماح بفرق أكبر في درجة دوران العجلة على اليسار، و إطارات الجانب الأيمن، تم تصميم هذه الوظيفة للسماح بمزيد من الحرية وفقاً لما توضحه الشركة، من التغيرات التي حصل عليها في الموديل الجديد من الداخل إعادة ترتيب مقبض التحكم في المعلومات وكذلك الأزرار مع تصميم ناقل الحركة اليدوي الجديد، تتوفر السيارة بالعديد من خيارات لألوان، وتتنوع السيارات الهامة في المملكة من سيارة كيا K8 وسيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت وغيرها الكثير.

مواصفات سيارة تويوتا سوبرا الرياضية

تأتي الإصدار الجديد من تويوتا سوبرا بناقل حركة يدوي بمحرك تبلغ سعته ٣ لتر. تحتوى على عدد ٦ سلندر تيربو يعطي قوة تبلع ٣٨٢ حصان. عزم للدوران 295 رطل قدم عند عدد لفات 1550 لفه في الدقيقة . نظام صوتي من JBL مكون من 12 مكبر للصوت ومكيف هواء اتوماتيكي ثنائي المناطق. خاصية مراقبة النقطة العمياء في المرايا الجانبية. دواسات الوقود الثلاثية في الأسفل مطعمة بالكروم المميز يبلغ معدل تسارع السيارة ٤.١ ثانية من الوقت حتى تبلغ السرعة من صفر ل١٠٠ كيلو متر. المقدمة الأمامية تحتوي على فتحة تهوية ذات تصميم ثلاثي و مصابيح أمامية كبيرة الحجم من الخلف الجناح ذو التصميم البراز و الزجاج الخلفي المنحدر مع الاسطبات الخلفية. تبلغ السرعة النهائية للسيارة ٢٥٠ كيلو متر في الساعة وتتميز السيارة بوحودة دفع خلفي بها. تصميم الكونسول الوسطي مميز فهو يأتي باللون الأسود بأكمله مع لمسات من الكربون فايبر.

أسعار سيارة تويوتا سوبرا الرياضية