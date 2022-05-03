Dream أو حلم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفى الأغا علي mbc

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من خلال حفل كبير تابعة العديد من الملايين في كل مكان أعلن الإعلامي الكبير مصطفى الآغا مقدم برنامج مسابقة الحلم من خلال برنامج صدى البلد الذي يذاع على قناة ام بي سي عن اسم الفائز بجائزة الحلم الأكبر وهي واحد مليون دولار أمريكي، والتي كانت من نصيب المواطن العراقي المؤيد صائب، حيث انه طبيب متقاعد استطاع ان يفوز بالجائزة ليعالج زوجته في الخارج وأن السحب تم بداية من أول اتصال برقم مصري، وكانت من نصيبه الجائزه لذلك نجد العديد من الأشخاص يرغبون في المشاركة في مسابقة الحلم لربح الجائزة المادية الكبيرة التي تعتبر من اهم واكبر المسابقات في الوطن العربي وسوف نعرض لكم كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم بالاضافة الى ارقام الاشتراك في المسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

تم تفعيل الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الموقع الالكتروني لها ليكون بداية التسجيل من أول الشهر القادم مع افتتاح الطلاق طلبات الاشتراك من خلال إرسال الرسائل النصية بها كلمة جوين أو انضم على الرقم الخاص ببلدك وإذا لم يوجد رقم الخاص ببلدك، يجب ارسال الرسالة على الرقم الدولي الموحد لكي تتلقى رساله ترحيب تحتوي على جميع تفاصيل الخدمة، حيث ان الاشتراك يكون من خلال إرسال كلمة الحلم على الرقم الخاص ببلدك.

مسابقة الحلم 2022

يجب على المشترك ضرورة الموافقة على إرسال الرسائل والعروض الاعلامية، واي حملات أخرى منظمة على الهاتف المحمول، لكي تزيد من فرصة الفوز ويدخل السحب المباشر يجب أن يجيب على السؤال بشكل صحيح ويرفق الإجابة في رسالة نصية، حيث إن أول يوم للمشارك في خدمة الاشتراك يكون بشكل مجاني ثم يتم احتساب التكلفة الخاصة بها من اليوم الثاني والتي تكون حسب سعر دقيقة المحمول الدولية الخاصة ببلدك ولكن يتم استثناء المشاركين السابقين الذين استطاعوا أن يقدموا إجابات صحيحة واحدة في السنوات الماضية كما أن المسابقة توفر شرط أساسي للاشتراك بها وهي أن يكون عمر المتقدم اكثر من 18 عام ولكن إذا فاز بها يجب أن يستلم الجائزه ولي الأمر أو الوصي عنه ويمضي على جميع الأوراق المطلوبة منهم