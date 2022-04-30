عاجل السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022

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عمر شويل - جدة السعودية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر 2022، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية مساء السبت . أن غداً الأحد ، ينتهي شهر رمضان ، ويوم الاثنين القادم هو الأول من شوال ، هو أول أيام عيد الفطر 2022.

كانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية قد دعت جميع المسلمين في جميع أنحاء المملكة. إلى التحقيق في رؤية هلال شهر شوال ، ظهر اليوم السبت.

وذلك في التاسع والعشرين من رمضان ، مستفسرةً من يراها مع مجرد مشهد أو منظار لإبلاغ أقرب محكمة له وتسجيل شهادته أمامها ، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022

وفي وقت سابق اليوم ، أكدت اللجان النبوية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر في المملكة العربية السعودية. وأوضح المنافقون أنه “لم يكن بالإمكان رؤية هلال شوال والاثنين هو أول أيام عيد الفطر”.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا قريبا بيانا بشأن ما وردها من المحاكم والمراصد بشأن رؤية الهلال. وبحسب بيان صادر عن مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات العربية المتحدة .

فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة بالنسبة للدول التي ستفحص الهلال يوم السبت. هذا لأن القمر يغرب قبل الشمس ويحدث الاقتران بعد ذلك. من غروب الشمس . وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان لمدة 30 يومًا ، لذلك سيكون يوم الاثنين 2 مايو 2022 فيه فطر العيد.

رؤية هلال شهر شوال 1443

أما بالنسبة رؤية هلال شهر شوال 1443 للدول التي ستفحص الهلال يوم الأحد 1 مايو 2022 ، فمن الممكن رؤية الهلال بواسطة تلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب إفريقيا ، ويمكن رؤية الهلال بصعوبة. . من القارة الأفريقية باستثناء جنوب وغرب أوروبا وشمال القارة الأمريكية ووسط أمريكا الجنوبية ، بينما يمكن رؤية الهلال في ذلك اليوم بالعين المجردة بسهولة نسبية من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

وعليه ، فمن المتوقع أن تعلن معظم الدول التي ستقوم بالتحقيق في الهلال يوم الأحد أن فترة رمضان 29 يومًا ، وأن يكون يوم الاثنين 2 مايو 2022 هو عيد الفطر السعيد ، بينما من المتوقع أن تكون عطلة عيد الفطر المبارك. سيكون يوم الثلاثاء 3 مايو 2022 في الهند وبنغلاديش وباكستان.