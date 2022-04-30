انت الان تتابع خبر توضيح هام وعاجل من السعودية بشأن صلاة عيد الفطر المبارك ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصدرت قبل قليل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة السعودية، بيان هام وعاجل بشأن صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أنها قامت بالتاكيد على كافة الفروع التابعة لها مراعاة الحالات المناخية والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق داخل المملكة من هطول أمطار غزيرة خلال يوم العيد.

الشؤون الإسلامية وعيد الفطر

شددت الوزارة على ضرورة إقامة صلاة العيد في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة، وذلك لأجل المحافظة على صحة وسلامة كل المصليين داخل المملكة خصوصا بعد التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث حذر فيها من سقوط الأمطار على عدد من المناطق داخل المملكة العربية السعودية.

التغيرات الجوية

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم على متابعتها للمتغيرات الجوية داخل المملكة ، والتي أكدتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأشارت إلى إمكانية الاستمرار بتهيئة المصليات المكشوفة في المناطق التي لا يكون بها حالات مطرية.

بيان الوزارة

وجاء بيان الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حرصاً منها على سلامة جميع المواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في أداء صلاة العيد.

تفاعل النشطاء مع البيان

تفاعل العديد من النشطاء على بيان الوزارة الجديد، حيث أكد بعض النشطاء، أن صلاة عيد الفطر في الجوامع لا تفرق عن صلاة الجمعة الأسبوعية.