انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهي الفنادق العالمية التي يمتلك الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود حصة كبيرة فيها ؟! .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يـعـد الأمير السعودي الوليد بن طلال ال سعود احد اشهر الاغنياء في الشرق الأوسط والدول والعربية وأحد أثرياء العالم لثروته الكبيرة والطائلة والتي قدرت هذا العام بـــ 19.5 مليار دولار بحسب مجلة "بولمبرغ" للأعمال الأمريكية.

ومن ضمن ممتلكاته استثمر الوليد من خلال المملكة القابضة ووحدة استثماراتها في المملكة، قام الوليد باستثمارات كبيرة في بعض من أكبر الفنادق في العالم وأكبر المشغلين.

وتضم مجموعة الفنادق الفاخرة في المملكة حصة مسيطرة في فندق بلازا في نيويورك، وفندق سافوي في لندن، وجورج الخامس في باريس.