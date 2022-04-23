نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي “واس” أول من تُعلنها في “سبق” خبري بأمر خادم الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة “وكالة واس” متى ينزل إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 لمستفيدي الضمان وتقوم وكالة الأنباء “واس” بإعلانها في “سبق” خبري كالعادة، وما هو موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان 2022، وما سبب التأخير في صدور أمر سلمان الملكي فيما يخص معونة رمضان هذا العام، وهل سيتم تأجيل موعد نزول مكرمة الضمان وتقديم موعد راتب الضمان الاجتماعي ليتم صرف المكرمة والراتب دفعة واحدة، كل ما سبق من الأمور ذات الأولوية في الوقت الحالي للمواطن السعودي، خاصة مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي، ومع أهمية ما سبق سنتناول بالتفصل كافة الجوانب المتعلقة بمكرمة الضمان الاجتماعي الملكية بأمر خادم الحرمين الشريفين، وكذلك ما يتعلق بإمكانية تقديم نزول إيداع وصرف راتب الذمان قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

هل نزلت مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم للمستفيدين من الضمان

سؤال يطرحها المواطن السعودي يومياً بعدما تأخر الإعلان عن صرف ونزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي حتى الآن، وموعد فاليوم هو 22 رمضان 1443، ولم يتبقى سوى أسبوغ واحد فقط على انتهاء الشهر الكريم، لذلك يتوقع مستفيدي الضمان الاجتماعي نزول الإكرامية الملكية لمستحقي برامج الضمان الاجتماعي بين لحظة وأخرى، كما يتوقعون أن تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي والذي تم الإعلان مسبقاً عن صرفه في أول أيام شهر شوال، وهو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك يبدأ مستفيد الضمان يومه بالسؤال “هل نزلت مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم؟”.

متى ينزل إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان

أما عن سبب التأخير في الإعلان عن نزول مكرمة الضمان في رمضان الحالي، فهو اختلاف شروط استحقاق الضمان عن الأعوام السابقة، وهي الشروط التي سيتم تطبيقها على استحقاق مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية هذا العام،لذلك تقوم وزارة الموارد البشرية بدراسة جميع الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتصنيف تلك الفئات إلى ثلاثة فئات وهي العائل والتابع والفرد المستقل، وكذلك زيادة أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعد دخول فئات جديدة لم تكن مدرجة على قوائم الضمان من قبل، كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa” بوضع ألية صرف مكرمة الضمان الاجتماعي هذا العام، وتتلخص ألية صرف مكرمة الضمان هذا العام من خلال الخطوات التالية:

إعلان خادم الحرمين الشريفين تخصيص مالي لمكرمة الضمان.

تعلن وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف المكرمة الملكية وقيمتها للعائل والتابع الفرد المستقل.

تقوم وزارة الموارد البشرية بإعلان الفئات المستفيدة وفق شروط استحقاق الضمان.

يتم إيداع مكرمة الضمان لمستحقي الضمان الاجتماعي بحساباتهم المصرفية.

سحب مستحقات مستفيدي الضمان للمكرمة عن طريف المصارف أو مكينات السحب الألية.

شروط الاستحقاق لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي في رمضان 1443

ومن الجدير بالذكر أن شروط استحقاق مكرمة الضمان الاجتماعي هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، حيث سيتم تطبيق شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد لاستحقاق تلك المكرمة، وتتلخص أهم شروط الاستحقاق في التالي:

الجنسية السعودية وحاملي بطاقات التنقل فقط، بشرط تسجيلهم في الضمان.

الحد المانع للاستحقاق حسب شروط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

راتب المستفيدين من المكرمة لا يزيد عن 3600 ريال، وبذلك تشمل مستفيدي حساب المواطن أيضا.

أثبات إذا كان الفرد مستقل أو تابع، حيث يحصل المستقل عن 1000 ريال بينما يحصل التابع على 500 ريال.

التسجيل في أحد برامج الضمان الاجتماعي على أن تنطبق بيانات المواطن وبيانات الدخل طبقا لما هو موجود على منصة أبشر.

وكالة واس هي المصدر الرسمي للإعلان عن مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم

ويجب التنوية إلى أن “وكالة الأنباء السعودية واس” هي المصدر الرسمي الذي سيُعلن أولا عن صدور الأمر الملكي فيما يخص مكرمة الضمان الاجتماعي، وهي التي تصدر في صورة أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، حيث يوجه خادم الحرمين بصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أما ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتغريديات توتيرـ فلا صحة لها.

#معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً — كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) #معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي



الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً — كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) April 19, 2022

وكما ذكرنا في تقارير سابقة وحددنا موعد إيداع وصرف معونة سلمان الملكية، وحددنا الموعد خلال العشر أيام الأواخر من رمضان، فقد تأكد ما ذكرناه سابقاً وبالفعل أصبحنا في العشرة أيام الأخيرة من رمضان ولم يصدر الأمر الملكي بنزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي حتى كتابة سطور هذا التقرير، ولم يتم الإجابة على التساؤلات الخاصة بمكرمة الضمان، وهي “متى موعد نزول إيداع وصرف المكرمة الملكية للضمان 1443؟.

تزامن صرف مكرمة الضمان الملكية مع موعد إيداع راتب الضمان في حال تقديم الموعد

وتجدر الإشارة إلى أن الموعد الذي تم الإعلان عنه لصرف راتب الضمان الاجتماعي هو يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، وهو يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وتُشير التوقعات بأن يكون موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ونزول لمستفيدي الضمان قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما حدق في الغام الماضي، حيث تم تقديم موعد صرف راتب الضمان قيل العيد.

الاستعلام عن نزول إيداع مكرمة رمضان 1443 – 2022