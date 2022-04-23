نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443 tajnidreg mod رابط دخول تجنيد القوات المسلحة

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عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 2 نوفمبر 2021م عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف وزارة الدفاع “التجنيد الموحد” والتعيين على رتبة جندي حتى رقيب للرجال والنساء، فمن يرغب في استعلام نتائج القبول المبدئي للتجنيد الموحد 1443، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط بوابة التجنيد والقبول الرسمي المرفق بالمقال، ومن خلال ثقفني نوفر رابط وزارة الدفاع تسجيل الدخول برقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور، وذلك للإطلاع على نتائج الترشيح الدفعة الأولى 1443.

نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443

بدأت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة اليوم الخميس بتاريخ 20 رمضان 1443هـ في إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة عند تعبئة نموذج التقديم على وزارة الدفاع، وتحتوي الرسالة المرسلة على القبول المبدئي من عدمه، حيث يمكن التعرف الآن على حالة الطلب المقدم من المواطن أو المواطنة ممن يرغبون في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وذلك من خلال تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد الإلكترونية، ففي حال قبول المتقدم أو المتقدمة، فيجد حالة الطلب أنه تم ترشيحك أولياً على الوظيفة المتقدم عليها، ويجب إكمال الإجراءات الخاصة بك من خلال تعبئة البيانات التفصيلية وحجز موعداً في أحد مراكز التجنيد، ويتم حجز موعد وزارة الدفاع من خلال التالي:

تعبئة كافة البيانات والمعلومات والضغط على أيقونة” “حفظ”، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد، ثم أخذ موعد من خلال النقر على أيقونة “حجز موعد” أسفل الصفحة، ويمكنك تغيير الموعد عن طريق بوابة وزارة الدفاع بشرط أن يكون قبل الموعد بـ24 ساعة.

رابط استعلام نتائج التجنيد الموحد للقوات المسلحة 1443

بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع عن إطلاق نتائج الفرز المبدئي أو الترشيح الأولى للمتقدمين والمتقدمات اليوم، فقد تم إتاحة الإطلاع على نتائج الفرز الأولي للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالخدمة الخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة وأفرعها من قبل وزارة الدفاع عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية.

كما تم إرسال رسائل نصية تتضمن نتيجة القبول بالوظائف المعلنة على الجوالات المسجلة في بوابة التجنيد الموحد عن تقديم الطلب، وتتضمن الرسائل المرسلة نتيجة القبول في وظائف القوات المسلحة أو الاعتذار عن القبول لهذه الفترة، وتُرفق الإدارة رابط دخول بوابة التجنيد للإطلاع على النتيجة، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الفرز المبدئي في وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد من خلال بوابة القبول مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغة.

وفي حال عدم القبول لشغل وظائف وزارة الدفاع المتقدم عليها، فيتم الاعتذار عن القبول هذه الفترة، مع التمنيات بالتوفيق في الفترة المقبلة، حيث يتاح أمامه الفرصة مرة أخرى عند فتح باب القبول التسجيل الفترة الثانية، ومن يرغب في استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443، يمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع رابط وزارة الدفاع الرسمي المرفق بالتالي:

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa). أو بوابة التجنيد الموحد (tajnidreg.mod.gov.sa).

وزارة الدفاع القبول المبدئي 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة اليوم عبر بوابة وزارة الدفاع عن إطلاق نتائج الدفعة الأولى للمقبولين بهذه الفترة، وقد أكدت على أن التحصين ضد فيروس كورونا متطلب أساسي للقبول النهائي في وزارة الدفاع 1443، وكذلك لدخول كافة المرافق التابعة للوزارة، ويتم الإطلاع على النتائج من خلال تعبئة بيانات تسجيل الدخول الموحد.

في حال كانت حالة الطلب فارغة في الحساب الشخصي عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة، فيجب العلم أن نتائج الترشيح يتم الإعلان عنها بشكل تدريجي على دفعات حتى الانتهاء من إعلان نتائج جميع المتقدمين والمتقدمات، وقد يعني وجود حالة الطلب فارغة أنه لم يتم ترشيحك أولياً على الوظيفة العسكرية لدى وزارة الدفاع.

وقد يتم ترشيحك في وقتٍ لاحق، وذلك في حال تم استبعاد أحد المرشحين، أو الاعتذار عن القبول لهذه الفترة، وفي حال تم استلام رسالة نصية على الجوال الخاص بالمرشح، أو عند الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي عبر بوابة وزارة الدفاع التجنيد والقبول الموحد، فسوف تجد هاتين الرسالتين الموضحتين بالتالي:

نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443

عند تغيير حالة الطلب من تحت الإجراء إلى تم ترشيحك أولياً، فيجب الضغط على زر إكمال البيانات اللازمة، وسيتم التحويل إلى صفحة التسجيل النهائي، وفي حال عدم وجود اسم للعائلة فيجب كتابة اسم الجد في مكان العائلة وترك القبيلة والفخذ خالياً، ومن ثم تعبئة باقي البيانات بنموذج التسجيل النهائي لوزارة الدفاع.

وفي حال كان المرشح يعمل، فينقر على المربع بجانب خيار “هل تعمل حالياً”، ومن ثم تعبئة الخانات، ويتم إلغاء علامة صح في حال كان المرشح لا يعمل، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة المعلومات الدراسية التي تعتبر مجرد معلومات عن مراحلك الدراسية والفرز سيتم عبر المؤهل التعليمي الذي قمت بإدخاله عند بداية التسجيل عبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية.

ثم تعبئة البيانات الخاصة بالوالد والوالدة وجد الطالب لأبيه، وفي حال كان المرشح لا يملك هوية وطنية للجد أو حفيظة تابعة له، فيجب كتابة رقم مكون من عشرة خانات يبدأ برقم 1 وإبلاغ المركز عند الذهاب إليه، وبعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات والمعلومات بشكل صحيح ودقيق والتأكد منها، فيجب النقر على أيقونة حفظ والانتقال للخطوة التالية لإكمال باقي خطوات تعبئة نموذج التسجيل النهائي.

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1443

بعد الإطلاع على نتيجة الترشيح الأولي أو نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، فيجب إكمال وتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، ويجب العلم أنه في حال اختلاف البيانات المسجلة في البوابة مع الوثائق الموجودة، سيتم استبعاد المرشح من الترشيح واستبدال متقدم أخر بدلاً عنه.

وفي النهاية يتم الضغط على حفظ والانتقال للصفحة التالية، وفي حال تم إبلاغك أنه تم حفظ البيانات فيجب الذهاب إلى الصفحة الرئيسية من خلال النقر على “الصفحة الرئيسية” أعلى الصفحة، وسيجد المرشح الرسالة التالية (عزيزي المتقدم الرجاء طباعة الأوراق ملونة وترتيبها حسب المرفقات بالترتيب الصحيح كما بالتالي:

غلاف الطلب. الإرشادات العامة. الوثائق المطلوبة. معلومات عن طالب الالتحاق وعائلته. الأصل والمنشأ للطالب ووالده وجده لأبيه ووالدته وجده لأمه. تعهد على الطلب. معلومات شخصية. بيان خدمات سابقة.

استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443

تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي أو المبدئي لطلاب الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية ضباط 1442.

وذلك بعد أن تم الإنتهاء من عملية الفرز والمفاضلة، ومن المقرر وفق المعلن عنه من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع أن يتم إرسال رسائل نصية على الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم والمسجل لدى النظام، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج قبول وزارة الدفاع عبر موقع القبول الموحد للقوات المسلحة عن تاريخ الترشيح الأولي.

وعلى المرشح المقبول مبدئياً الرجوع إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، ومن ثم طباعة استمارة الالتحاق، وبعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة وتوقيعها من الجهات الرسمية، يتم الدخول مرة أخرى إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة لحجز موعد المقابلة الشخصية، والكشف الطبي، وطباعة بطاقة المراجعة.

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

تم الإعلان اليوم من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إجراء الكشف الطبي الثاني وفق المواعيد التالية:

الكشف الطبي الثاني للطلبة الجامعيين المرشحين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 محرم 1443هـ.

إجراء الكشف الطبي الثاني لطلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 محرم 1443هـ.

ومن يرغب في الدخول إلى موقع نتائج وزارة الدفاع 1443 ثانوي للاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو الطلاب الجامعيين، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد الرسمي التالي:

رابط وزارة الدفاع تسجيل الدخول (afca.mod.gov.sa).

لجنة قبول الكليات بوزارة الدفاع 1442

كانت قد أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وقتٍ سابق عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث يتم فرز المتقدمين ومن ثم المفاضلة بينهم وفق الدرجات الحاصلين عليها في الثانوية العامة، ودرجات القياس والتحصيلي المعتمدة من المركز الوطني للقياس،

وتتضمن وزارة الدفاع ثانوي أو جامعي الكليات الموضحة بالتالي (كلية الملك عبد العزيز الحربية – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك فهد البحرية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي)، وقد تم التقديم على هذه الكليات العسكرية وفق تسلسل الرغبات من جانب المتقدم.

أما عن أسماء المقبولين بوزارة الدفاع ضباط للحاصلين على الشهادة الثانوية بالمملكة العربية السعودية المعلن عنهم اليوم الأحد، فيمكنكم استعلام نتائج وزارة الدفاع لخريجي الثانوي المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية المذكورة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وقد صرحت اللجنة بأنه يجب على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل من أجل متابعة حالة الطلب الخاص به من خلال بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية بوزارة الدفاع، وعند تعبئة طلب التسجيل في وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الكليات المتاحة، يتم التقديم على كلية واحدة مع تحديد الرغبات للكليات الأخرى، وتتيح اللجنة المركزية للقبول الموحد حالياً إمكانية الإطلاع على الأسماء المقبولة مبدئياً بوزارة الدفاع.

وزارة الدفاع الوثائق المطلوبة للثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي، ويمكنكم التعرف على الوثائق من خلال النقاط التالية:

صورة من شهادة الثانوية. إحضار صورة من شهادة اختبار القدرات العامة “قياس”، وصورة من اختبار التحصيلي والكفايات. صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب. إحضار صورة مما يثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني. صورة من معادلة الشهادة في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة. إحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب.

ومن يرغب في الإطلاع على أسماء المقبولين بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى حجز موعداً لإجراء المقابلة الشخصية، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد بوابة ضباط ثانوي الرسمي المرفق عبر ثقفني.

نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1442

بعد تجهيز كافة المستندات والوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي لوزارة الدفاع، يتم وضع كافة الصور والوثائق المطلوبة في ملف علاقي شفاف، ويتم تحديد لونه وفقاً للكلية المقبول بها، حيث يتم وضع جميع الصور والوثائق لكلية الملك عبد العزيز الحربية في ملف باللون الأخضر.

بينما يتم وضع المستندات والوثائق لكلية الملك فيصل الجوية في ملف باللون الأزرق، ولكلية الملك فهد البحرية في ملف باللون الأبيض، أما كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي فيتم وضع المستندات في ملف باللون الأسود.

وقد أعلنت وزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عن اشتراط التحصين من أجل استكمال قبول المرشحين النهائي بالمرافق التدريبية والتعليمية التابعة للوزارة بالمملكة، حيث يعتبر الحصول على لقاح التحصين ضد فيروس كورونا المستجد شرطاً أساسياً لقبول المرشح النهائي، وقد تم تنفيذ ذلك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثالث من شهر ذي القعدة الجاري.

وزارة الدفاع حجز موعد المقابلة الشخصية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن أنه يجب على الطالب اختيار الموعد المناسب من خلال حجز موعد عن طريق موقع اللجنة الإلكتروني، ويحضر الطالب وفق الموعد المحدد له لمكتب التسجيل بمبنى رئاسة هيئة الأركان العامة رقم 2 لإجراء التالي:

الكشف الطبي، ويتم من جانب اللجنة الطبية، وفي حال لياقة المتقدم طبياً يتم تحويله إلى المقابلة الشخصية. المقابلة الشخصية تتم من جانب لجان وفق التخصص لكل متقدم مرشح على حدة. اللياقة البدنية، ويتم إجراء اختبار اللياقة في موقع الكلية وفق الآتي:

بالنسبة لطلاب كلية الملك عبد العزيز الحربية، وطلاب كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، فيتم الاختبار في مقر (كلية الملك عبد العزيز الحربية بالعيينة)، أما طلبة كلية الملك فيصل الجوية، فيتم اختبارهم في مقر كلية الملك فيصل الجوية، كما يتم اختبار طلاب كلية الملك فهد البحرية في مقر قاعدة الملك سلمان البحرية بطريق الخرج.

إعلان نتائج قبول وزارة الدفاع ثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن الإعلان عن القبول المبدئي أو الترشيح الأولي للمتقدمين يتم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بالنظام للمقبولين مبدئياً، بحيث يقوم المرشح بحجز موعداً بشكل إلكتروني عن طريق موقع اللجنة الإلكتروني.

ثم يتوجه الطالب المرشح أولياً في الموعد المحدد لله لمكتب التسجيل بمبنى رئاسة هيئة الأركان العامة رقم 2 مصطحباً معه صورتين لإجراء الكشف الطبي النهائي، ويمكن استعلام عن نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443، من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع لجنة القبول الموحد الإلكتروني.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع تسجيل دخول

تم الإعلان عن نتائج قبول الدفعة الأولى أو نتائج الفرز الأولي للمتقدمين والمتقدمات على فترة التجنيد الموحد لعام 1443هـ عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس بتاريخ العشرون من شهر رمضان 1443 الموافق لتاريخ الحادي والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م، وذلك بعد أن تم إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف القوات المسلحة عبر بوابة تجنيد.

حيث يتم الدخول إلى البوابة والإطلاع على حالة الطلب للتعرف على ما إذا كان قد تم ترشيحك مبدئياً أو لا، وفي حال الترشيح يجب تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد لإكمال البيانات من خلال النقر على أيقونة تعديل البيانات، كما يجب إعادة طباعة جميع المستندات بعد حدوث أي تعديل على البيانات للمرشح، ثم يقوم المرشح بحجز موعد المقابلة الشخصية.

ويجب العلم أنه في حال تجاوز العدد المسموح من محاولات الدخول عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، فسوف يتم قفل الحساب احترازياً، وفي حال القفل يتم إعادة المحاولة مرة أخرى بعد مرور 15 من وقت أخر محاولة، لذلك يجب تحري الدقة عند تعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

وقد أكدت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد على اشتراط التحصين كمتطلب أساسي للقبول بالتجنيد ودخول مرافق وزارة الدفاع، كما أرسلت رسائل نصية تتضمن نتائج الترشيح الأولي، فمن يرغب في الإطلاع على نتيجة الترشيح الأولي للقوات المسلحة لمعرفة ما إذا تم الترشيح من عدمه، فيمكن ذلك الآن من خلال تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد الموقع الرسمي من خلال اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع التجنيد الموحد المرفق عالية.