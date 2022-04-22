نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تذكرة قطار الرياض القريات ورقم حجز سار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر تذكرة قطار الرياض القريات أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين وسوف نتناول في هذا المقال أسعار التذاكر بالتفصيل، كما سوف نذكره رحلة قطار الشمال من القريات وإليها ومسافة الرحلة بالكيلومترات واسعارها وكيف تستطيع حجز تذكرة من الموقع الإلكتروني ببساطة أو عبر تطبيق الهاتف الذكي حيث يمكنك كذلك حجز القطار من خلال الخط الساخن وينتقل هذا القطار بين عدة محطات وهو وسيلة نقل مميزة في محافظات المملكة.

محطة القريات

تعتبر محطة القريات هي المرحلة الأخيرة والرابعة من قطار الشمال شار وتم تطوير المحطة لكي تتمكن من تسريع النقل الإقليمي والدولي وتوفر دعما لوجستيا ينعكس على كل منظومة النقل داخل المملكة، توجه العديد من من العملاء إلى شراء التذاكر وحجزها بعد إنشاء هذه المحطة عبر الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك التطبيق على الهاتف الذكي.

حجز قطار سار القريات

بدأت أولى رحلات القريات يوم 31 مارس 2022 والرحلة تبلغ مساحتها حوالي 1215 كلم وذلك بين الرياض والجوف وبعد افتتاح هذه المحطة تم اكمال المرحلة الرابعة لمشروع قطار سار والتي تغطي المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية.

يمكن شحن سيارات داخل القطار وهذه الخدمة أول مرة تتوافر داخل المملكة كما تم إضافة عدة إصلاح في المناطق المتضررة من السكك الحديدية لتصبح على أفضل معايير السلامة والجودة.

حجز قطار الجوف الرياض سار بالخطوات

يمكنك حجز التذاكر من الموقع الالكتروني حيث كل ما يتطلبه الأمر هو إدخال محطة الوصول والمكان وعدد الركاب، وتحديد مسارك.

بعدها قم بإدخال تاريخ الذهاب والعودة واعمار المسافرين وكل البيانات المطلوبة واختار طريقة الدفع التي تريدها وعند اكتمال هذه البيانات يمكنك الحصول على التذكرة ببساطة.

أسعار تذاكر قطار سار الجوف الرياض

تذكرة رجال الأعمال للبالغين يبلغ سعرها 310 ريال سعودي.

بينما ذوي الاحتياجات الخاصة في نفس درجة رجال الأعمال تبلغ 150 ريال سعودي والأطفال 210 ريال سعودي.

الدرجة الاقتصادية للأشخاص البالغين في قطار سار تبلغ 200 ريال سعودي بينما الطلاب 130 ريال سعودي، وذوي الاحتياجات الخاصة 100 ريال سعودي وكذلك الأطفال.

رقم حجز قطار سار

إذا كنت تريد الاستفسار عن أي شيء خاص بحجز التذاكر أو معرفة الأسعار يمكنك ذلك من خلال رقم خدمة العملاء حيث كل ما عليك فعله هو الاتصال بهذا الرقم 920000329.